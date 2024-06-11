擊劍／國小盃13日登場 奧運國手陳弈通鼓勵享受舞台

113年全國國小盃擊劍錦標賽將於13日至17日在台北體育館舉行，今年賽事共有741人、66支隊伍參賽，在今天的記者會上包括去年拿下3項團體冠軍的台北市忠孝國小選手以及即將前往巴黎奧運參賽的陳弈通都到場為活動站台，其中陳弈通也鼓勵小選手們要繼續享受比賽，並預祝小選手們都有出色表現。

一年一度全國國小盃擊劍錦標賽為所有擊劍小學生選手都引頸期盼的盛會，擊劍協會表示，近年報名人數穩定成長，近兩年平均參賽學校達到160所，在參賽人數逐年成長的情況下，今年賽事也從3天加長至4天，除了鈍劍、銳劍和軍刀項目的個人和團體獎項外，也設立了「新人獎」、「敢鬥獎」、「禮儀獎」、「進步獎」和「教練獎」等個人獎項，以及「團體新人獎」、「最佳參與獎」、「團隊成長獎」、「成績進步獎」、「團隊總錦標」和「精神總錦標」等，讓所有參賽者共享榮耀時刻。

在今天的記者會上也邀請到去年拿下3座團體冠軍的台北市忠孝國小擊劍隊，宣讀賽事公約，傳達選手對於運動家精神、尊敬對手、尊重賽會、友善禮儀和維護環境的教育意義，而4月份在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽搶下門票的陳弈通，也受邀鼓勵小選手。

談到學習擊劍的緣由，陳弈通透露由於小時候喜歡拿樹枝與朋友打來打去，而學習擊劍就像是打電動開大招一樣，可以用很炫的方式解決對手，他也鼓勵小選手們保持快樂的心，享受比賽過程，正如同他7月將前往巴黎參加奧運一樣，「我在美國訓練的隊友跟我說，一定要好好享受奧運舞台，因為當你一直緊張時，等到你不緊張時比賽都已經結束了，無法好好享受這個過程。」

陳弈通也將成為我國暌違36年後再度站上奧運舞台的男子擊劍選手，他透露在去年杭州亞運與世錦賽距離頒獎台都只差一分，讓他一度感到相當失落甚至因此失眠，不過現在他已經做好享受整個過程的準備，「我還是告訴自己要保持平常心，不想要有太大起伏，目標當然還是站上頒獎台。」