網球／約克維奇恐無緣溫網 執刀醫師：3周內難恢復100%

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因傷退出法國網球公開賽，失去球王寶座。上周直接在巴黎進行右膝關節鏡手術，骨科名醫傑羅梅塔（Antoine Gerometta）透露約克維奇手術順利，但可能趕不上7月1日開打的溫布頓網球錦標賽。

傑羅梅塔負責進行這次手術，他透露約克維奇右膝內側半月板撕裂修補順利，本周就能開始復健。不過傑羅梅塔表示，「我們可以有夢想，說情況會好轉，但這取決於他膝蓋的反應。每天都會有變化，無法預測一周或15天後的狀況，但3周內恢復100%狀態，看起來不太可能。」

約克維奇去年溫網決賽不敵西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今年可能無法參賽復仇，而是要將目標放在7月27日展開的巴黎奧運網球賽事。

約克維奇退出法網8強賽且阿爾卡拉斯成功封王，因此他世界排名從第1跌至第3；阿爾卡拉斯升到第2，義大利好手辛納（Jannik Sinner）則登上世界球王寶座。巴黎奧運又要回法網的羅蘭加洛斯紅土進行，約克維奇是否能在此地東山再起，令許多球迷關注。