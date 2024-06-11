網球／辛納登世界球王 阿格西幽默祝福：宇宙比賽地球會派你

中國大陸好手陳雨菲前天在印尼公開賽封后，她開心地在社群網站分享喜悅，我國一姊戴資穎留言祝賀，也獲得陳雨菲祝福，展現兩人深厚友誼。 陳雨菲在決賽以21：14、14：21、21：18扳倒南韓世界球后

2024-06-11 10:12