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網球／辛納登世界球王 阿格西幽默祝福：宇宙比賽地球會派你

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利22歲好手辛納登上球王寶座。 歐洲新聞圖片社
義大利22歲好手辛納登上球王寶座。 歐洲新聞圖片社

法國網球公開賽結束後，義大利22歲好手辛納（Jannik Sinner）正式擠下塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），成為ATP第29位球王，許多傳奇名將都獻上祝福。

辛納成為世界球王，阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上升至第2，約克維奇則掉至第3。美國傳奇阿格西（Andre Agassi）幽默祝賀辛納，「如果宇宙辦一場巡迴賽，我想地球會派你當代表，這是多麼酷的一件事，好好享受，然後繼續努力！」

辛納是首位登上球王寶座的義大利籍球員，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）表示，「非常恭喜你！成為世界第1是一項大成就，我相信你超級開心，你要以自己為榮，我確定義大利人現在肯定很愛你。你是首位世界第1的義大利球員，真的太美好了，我為你感到開心，你是很棒的球員，對你的未來獻上真誠祝福。」

另外，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）、博格（Bjorn Borg）、艾伯格（Stefan Edberg）、韋蘭德（Mats Wilander）、羅迪克（Andy Roddick）、麥克安諾（John McEnroe）、康諾斯（Jimmy Connors）、庫爾登（Gustavo Kuerten）、貝克（Boris Becker）、休威特（Lleyton Hewitt）也都錄影祝福辛納成為新科球王。

費德勒 辛納 阿格西

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