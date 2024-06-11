足球／國小世界盃清水國小帽子戲法稱王 富世國小封后

112學年度國小世界盃總決賽在端午節登場，女子組為花蓮富世國小拚戰彰化永靖國小，男子組則由首屆冠軍台中市清水國小對決地主台北公館國小，最終富世國小奪下隊史首冠，清水國小則是完成逆轉秀拿下隊史第二冠。

雖然是端午佳節但昨天仍有許多民眾頂著烈日來台北田徑場觀賽，首先登場的女子組上半場便由花蓮富世國小的3號李子萱率先破網，接著金靴獎得主白芷瑄在門前6碼起腳再下一城，帶著2 : 0的比數進入下半場，彰化永靖國小主將詹雨蓉二打一接獲隊友賴琪蕙助攻起腳破蛋，可惜後繼無力，終場便以1 : 2敗北，花蓮富世國小奪下隊史首冠。

總教練蘇琬菁表示，其實賽前並未交代球員要怎麼打，只是淡淡的叮嚀大家穩定一點、輕鬆踢就好。而白芷瑄在此役進球後確定獲得金靴獎，她仍然不滿意冠軍賽的表現，認為每一球都想進攻但錯失良機。

男子組清水國小在開賽不久即被對手公館國小破網掉分，但隨後在隊長陳秉澤門前以世界波追平比數，雙方平手來到下半場，陳秉澤在門前補進超前分，接著再以角球發球撞柱完成帽子戲法，個人包辦球隊所有分數，終場便以3 : 1拿下隊史第二冠。

總教練張禾諭表示，在掉了第一分後便發現球員開賽未進入狀況，隨即喊暫停調整防守策略，在大半場就進行壓迫盯人，他也讚許陣中隊長陳秉澤的表現，在此役的反應速度、身材優勢及射門力道等各項條件堪稱是超齡表現，拿到金球獎當之無愧。

陳秉澤也相當感謝隊友的配合與肯定，在教練的防守策略下，很高興守下對手多次破門的企圖心，也相當開心拿到金球獎。