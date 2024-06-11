聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮百年富世國小女足奪冠 震損後賀禮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮富世國小女足勇奪國小世界盃足球賽冠軍，孩子們很珍惜，認為是地震後最棒禮物。圖／富世國小提供
花蓮富世國小女足勇奪國小世界盃足球賽冠軍，孩子們很珍惜，認為是地震後最棒禮物。圖／富世國小提供

「國小世界盃足球賽」全國總決賽昨在台北熱鬧開戰，花蓮縣富世國小女生組一路過關斬將，最終以2比1擊退彰化永靖國小，勇奪冠軍。403地震時，富世國小教室天花板毀損，女足隊沒有因此放棄練習，依舊拚出佳績，讓師生與親友備感榮耀。

富世國小女足隊在教練蘇宛菁帶領下，首次闖進全國16強決賽，打敗去年亞軍台東成功國小，在4強戰對手是去年季軍新北自強國小，並把握進攻機會挺進冠軍賽，對上彰化永靖國小。

昨天下午3時冠亞軍賽，小將們延續前一天氣勢，在冠軍賽大展身手，富世村鄉親也北上助陣，最終擊敗對手，拿下金盃。

校長鄭嘉毅表示，一所不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，經歷403地震後，教室天花板輕鋼架掉落，水塔也受損，地震考驗不影響學生們每天努力練習的節奏，個個拚勁全力，展現絕佳默契及球技，今年正好是建校百年，冠軍殊榮是最棒的百年校慶紀念禮。

地震 太魯閣國家公園 彰化

延伸閱讀

獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

0056幻想下個月配息1元？ 孫太：大盤天花板不斷被往上抬…高股息績效「墊個腳尖」

新北社宅天花板水泥塊剝落險砸人 住都中心急安排修繕

與前女友有糾紛 男朝北巿文山區更生機構天花板開槍

相關新聞

花蓮百年富世國小女足奪冠 震損後賀禮

「國小世界盃足球賽」全國總決賽昨在台北熱鬧開戰，花蓮縣富世國小女生組一路過關斬將，最終以2比1擊退彰化永靖國小，勇奪冠軍...

網球／約克維奇傷退法網失寶座 辛納登基成史上首位義大利球王

根據今天公布的世界職業網球協會（ATP）最新積分排名，義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）擠下塞爾維亞名將喬...

研究：負面人格特質有助競技運動員提升表現

巴黎奧運即將揭幕之際，最新研究結果顯示，自我中心、冷酷無情、具控制慾等「負面」人格特質，可能有助競技運動員在比賽中爭取榮...

NFL／哈蒙1年低薪重返酋長 雙贏

上屆超級盃接到致勝達陣的酋長外接手哈蒙（Mecole Hardman）以一年約續留酋長。儘管現在酋長在外接手的位置對他...

網球／UTR國際職業賽登台 地主女將林芳安奪歷史首冠

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也繼日本、杜拜後登台，成第三個...

LPGA／休普萊特菁英賽並列第6 徐薇淩持續朝奧運邁進

LPGA休普萊特菁英賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出69桿，只可惜最終以低於標準10桿的203桿、並列第6名作收，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。