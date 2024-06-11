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花蓮百年富世國小女足奪冠 震損後賀禮
「國小世界盃足球賽」全國總決賽昨在台北熱鬧開戰，花蓮縣富世國小女生組一路過關斬將，最終以2比1擊退彰化永靖國小，勇奪冠軍。403地震時，富世國小教室天花板毀損，女足隊沒有因此放棄練習，依舊拚出佳績，讓師生與親友備感榮耀。
富世國小女足隊在教練蘇宛菁帶領下，首次闖進全國16強決賽，打敗去年亞軍台東成功國小，在4強戰對手是去年季軍新北自強國小，並把握進攻機會挺進冠軍賽，對上彰化永靖國小。
昨天下午3時冠亞軍賽，小將們延續前一天氣勢，在冠軍賽大展身手，富世村鄉親也北上助陣，最終擊敗對手，拿下金盃。
校長鄭嘉毅表示，一所不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，經歷403地震後，教室天花板輕鋼架掉落，水塔也受損，地震考驗不影響學生們每天努力練習的節奏，個個拚勁全力，展現絕佳默契及球技，今年正好是建校百年，冠軍殊榮是最棒的百年校慶紀念禮。
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