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網球／約克維奇傷退法網失寶座 辛納登基成史上首位義大利球王

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
義大利辛納登基成為球王。 新華社
義大利辛納登基成為球王。 新華社

根據今天公布的世界職業網球協會（ATP）最新積分排名，義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）擠下塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），成為新科球王。

現年22歲的辛納從排名第二躍居第一，職網生涯首次名列ATP世界排名第一，成為首位義大利球王。他將在7月1日開打的溫布頓網球錦標賽名列大會男單第一種子。

法國網球公開賽新科冠軍西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）世界排名從第三躍居第二，因傷退賽的約克維奇落居第三，阿爾卡拉斯的手下敗將德國選手澤瑞夫（Alexander Zverev）仍居第四。

在女子排名方面，波蘭籍球后斯威雅蒂（IgaSwiatek）完成法網女單3連霸的偉業，國際女子網球協會（WTA）世界排名第一的地位更為穩固，繼續穩坐球后寶座。

除了2023年秋天有數週的時間被白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搶占后座之外，斯威雅蒂自2022年4月以來，高居世界排名第一的時期共有107週之久。

斯威雅蒂 辛納

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