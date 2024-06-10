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獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

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獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富世國小女足隊的表現令人驚豔，隊員白芷萱獲得大會金靴獎。圖／富世國小提供
花蓮富世國小女足隊的表現令人驚豔，隊員白芷萱獲得大會金靴獎。圖／富世國小提供

今天「國小世界盃足球賽」全國總決賽在台北熱鬧開戰，花蓮縣富世國小女生組一路過關斬將，最終以2比1擊退彰化永靖國小，勇奪冠軍。事實上在403地震後，富世國小靠近太魯閣國家公園，教室天花板毀損等，不過女足隊沒有因此放棄，仍踢出第一名，讓全校師生與家鄉親友備感榮耀。

富世國小女足隊在教練蘇宛菁的帶領下，首次闖進了全國十六強的決賽，更跌破眾人眼鏡，打敗去年亞軍台東成功國小，在四強戰的對手是去年的季軍新北自強國小，也是這次賽事奪冠呼聲最熱門的球隊，沒想到富世國小把握進攻機會挺進冠軍賽，對上彰化永靖國小。

今天下午3時的冠亞軍賽，孩子們延續前一天的氣勢，在冠軍賽中大展身手，富世村鄉親特別北上為選手加油，最終擊敗對手，拿下金盃。

富世國小女足隊的表現令人驚艷，並且獲得了多個個人獎項的肯定，隊長田笠妊獲得大會金球獎，隊員白芷萱獲得大會金靴獎，而隊員陳語恩則獲得大會金手套獎，她們的努力和才華獲得肯定。

隊長田笠妊說，這個冠軍真的是我們最棒的畢業回憶，回顧剛加入足球隊時，比賽成績不太理想，感謝教練和老師不斷的鼓勵，感謝家人不斷的支持，感謝隊員不放棄的堅持，終於能享受到勇奪冠軍的喜悅。

富世國小校長鄭嘉毅表示，一所不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，經歷403地震後，教室天花板輕鋼架掉落，水塔也受損，不過地震不影響學生們每天努力練習，個個拼戰全力，展現絕佳的默契及球技，是送給大家最大也最棒的禮物，鼓舞了大家的士氣。剛好富世國小建校百年，這座冠軍正是最棒的百年校慶紀念禮。

鄭嘉毅說，由於學生們大多來自經濟弱勢家庭，如果未來有機會代表台灣出國比賽，希望相關單位資助，能為國爭光。

花蓮富世國小女足勇奪國小世界盃足球賽冠軍，是地震後最棒禮物。圖／富世國小提供
花蓮富世國小女足勇奪國小世界盃足球賽冠軍，是地震後最棒禮物。圖／富世國小提供
花蓮富世國小女足隊的表現令人驚豔，隊長田笠妊獲得大會金球獎。圖／富世國小提供
花蓮富世國小女足隊的表現令人驚豔，隊長田笠妊獲得大會金球獎。圖／富世國小提供
圖／富世國小提供
圖／富世國小提供

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