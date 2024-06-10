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研究：負面人格特質有助競技運動員提升表現

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
負面人格特質有助競技運動員提升表現(示意圖)，路透
負面人格特質有助競技運動員提升表現(示意圖)，路透

巴黎奧運即將揭幕之際，最新研究結果顯示，自我中心、冷酷無情、具控制慾等「負面」人格特質，可能有助競技運動員在比賽中爭取榮耀。

法新社報導，英國諾丁漢特倫特大學（NottinghamTrent University）的運動科學家發現，若是教練具有上述負面特質，運動員與教練間的關係可能因此受到不良影響。

研究主要作者、諾丁漢特倫特大學科學與技術學院（School of Science and Technology）的史丹福（Joseph Stanford）表示：「在社會上被視為負面的人格特質，與運動表現卻有高度關連性。」

他指出：「高度追求表現的環境往往會吸引自認較他人優越、想盡辦法追求勝利，並堅信自己能影響他人以獲得成功的人們。」

史丹福也說，建立教練與運動員之間的正面關係是非常重要的。

他說：「為了求勝，運動員與教練必須一起在高壓環境下拿出表現，且通常是在要求嚴苛、壓力巨大的情況下。」

「研究結果發現，我們需要考慮不同人格特質在體育賽事中產生的交互作用。」

研究人員利用一套特定方法，分析游泳、鐵人三項、自行車運動等300多名競技運動員及其教練的人格特質，以及雙方之間的關係。

這個研究團隊專門研究被稱為「黑暗三角」（DarkTriad）的人格，包括自戀（narcissism）、心理病態（psychopathy）和馬基雅維利主義（Machiavellianism，意指策略性利用並欺騙他人）的人格特徵。

這篇研究發表在「人格與個別差異」（Personalityand Individual Differences）期刊上。研究另名作者，諾丁漢特倫特大學的希利（Laura Healy）說：「我們的研究顯示，有些教練和運動員之間難以合作，是因為其獨特性格特質不利培養正面的教練與運動員關係。」

「協助教練和運動員瞭解合作夥伴，以及該如何與彼此合作，有助在競技體育領域中改善教練與運動員的關係，最終讓運動表現和體驗能夠獲得提升。」

鐵人三項

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