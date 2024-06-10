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網球／UTR國際職業賽登台 地主女將林芳安奪歷史首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣女將林芳安（右）奪下UTR國際職業網球巡迴賽台灣女生組首站冠軍。圖／鯨鯊國際網球推廣有限公司提供
台灣女將林芳安（右）奪下UTR國際職業網球巡迴賽台灣女生組首站冠軍。圖／鯨鯊國際網球推廣有限公司提供

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也繼日本、杜拜後登台，成第三個在亞洲辦理的國家，首站女子組由地主代表林芳安以兩個6：4奪冠，抱走3600美元的冠軍獎金。

UTR國際職業網球巡迴賽依照UTR國際排名排序，每站只錄取20名選手參賽，首站女子組一共有來自美國、香港、日本和馬來西亞共5名女將，以及15名地主參賽；賽事的特色有別於一般網球比賽的單淘汰制，預賽採循環賽，20名選手分成4組，每小組5名選手，每位選手須經過分組循環賽的積分賽，以各組排名相對應名次進行單淘汰。

最終決賽日昨天登場，台灣選手林芳安為地主留下冠軍，個人也獲得3600美元（約;台幣11萬6千元）獎金。

這次賽事共辦理男生2站、女生2站，還邀請國際印度銀牌裁判長穆克吉（Abhishek Mukherjee）擔任，穆克吉曾在四大滿貫多次擔任主審，經驗豐富。

首度登台的UTR國際職業網球巡迴賽結合多個單位合作，由鯨鯊國際網球推廣有限公司冠名主辦，盧彥勳國際網球學院、infin taiwan 、西班牙太陽眼鏡espner、新北市體育總會網球委員會協辦，女生組首站落幕後，今年男生組登場，包括「小胖」楊宗樺李冠毅等好手都將參賽，賽事將全透過UTR官方youtube頻道進行轉播服務。 

李冠毅 楊宗樺 盧彥勳

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