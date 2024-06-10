快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

LPGA／休普萊特菁英賽並列第6 徐薇淩持續朝奧運邁進

中央社／ 台北10日電
台灣好手徐薇淩仍持續增加世界排名積分朝奧運邁進。 法新社
台灣好手徐薇淩仍持續增加世界排名積分朝奧運邁進。 法新社

LPGA休普萊特菁英賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出69桿，只可惜最終以低於標準10桿的203桿、並列第6名作收，但仍持續增加世界排名積分朝奧運邁進。

LPGA休普萊特菁英賽（ShopRite LPGA Classic）僅打3回合，台灣好手徐薇淩和程思嘉在前2回合打完後，同以總桿數低於標準8桿的成績並列第3名，和領先者僅有2桿差距，很有爭冠機會。

沒想到最終回合開打後，較早出發的瑞典好手斯楚姆（Linnea Strom）橫空殺出，狂抓9博蒂、獵1鷹、0柏忌，打完最後18洞繳出不可思議的60桿，締造美國職業女子高爾夫協會（LPGA）史上奪冠球員中，最終回合的最低桿數紀錄。

因為斯楚姆優異的桿數，讓倒數第2組出賽的徐薇淩必須努力追趕，只可惜她在前9洞全都打Par，沒有任何博蒂進帳，錯失縮小差距機會，而後9洞也僅抓下2博蒂。

徐薇淩接受中央社記者訪問時提到，其實這場比賽從頭到尾都沒有想太多，上週剛結束美國公開賽雖然有一點累，但心裡收穫滿滿，也覺得學到非常多東西，只想要藉由這場比賽把每個動作做得更確實。

徐薇淩笑說：「雖然今天開打前還是有些緊張，但我告訴自己，這個緊張程度大概只有美國公開賽的1/10，所以一定可以更好地面對。」

徐薇淩強調，以前的自己會怕失誤，怕沒辦法成為更好的自己，「但其實我現在就是最好的自己，並且能夠理性地面對每一個挑戰，讓我在比賽中，有較好的應變能力。」

LPGA 徐薇淩 萊特

延伸閱讀

LPGA／休普萊特菁英賽徐薇淩首輪第4 擠進奧運安全名單

LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩並列第24名

LPGA／美國女子公開賽暫列19 徐薇淩目標決賽輪衝一波

LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩最終回合力拚佳績

相關新聞

網球／3闖大滿貫決賽都封王 「小蠻牛」加入三巨頭紀錄行列

年僅21歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），台灣時間今天凌晨在五盤大戰力退東京奧運奪金的德國...

網球／UTR國際職業賽登台 地主女將林芳安奪歷史首冠

由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，由中華民國創新體育協會爭取到主辦權，也繼日本、杜拜後登台，成第三個...

LPGA／休普萊特菁英賽並列第6 徐薇淩持續朝奧運邁進

LPGA休普萊特菁英賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出69桿，只可惜最終以低於標準10桿的203桿、並列第6名作收，...

游泳／台東高中建議「穿襪」上游泳課 體育署協助校方改善

國立台東高中傳出池底有石灰質沉澱，校方建議學生穿襪游泳避免腳底刮傷，教育部體育署今天表示，已詢問專家意見瞭解現況，近期將...

體操／沙拉蒙諾夫紀念賽 唐嘉鴻男子單槓摘金

在斯洛維尼亞舉行的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，台灣「世界貓王」唐嘉鴻今天在男子單槓決賽再度繳出15.150分的好成績，摘下本季...

體操／沙拉蒙諾夫紀念賽 唐嘉鴻預賽小瑕疵仍排第1晉級

在斯洛維尼亞舉行的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，台灣好手唐嘉鴻在男子單槓預賽，雖然出現一些小瑕疵，但仍以14.050分、預賽第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。