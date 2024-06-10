LPGA／休普萊特菁英賽並列第6 徐薇淩持續朝奧運邁進

LPGA休普萊特菁英賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出69桿，只可惜最終以低於標準10桿的203桿、並列第6名作收，但仍持續增加世界排名積分朝奧運邁進。

LPGA休普萊特菁英賽（ShopRite LPGA Classic）僅打3回合，台灣好手徐薇淩和程思嘉在前2回合打完後，同以總桿數低於標準8桿的成績並列第3名，和領先者僅有2桿差距，很有爭冠機會。

沒想到最終回合開打後，較早出發的瑞典好手斯楚姆（Linnea Strom）橫空殺出，狂抓9博蒂、獵1鷹、0柏忌，打完最後18洞繳出不可思議的60桿，締造美國職業女子高爾夫協會（LPGA）史上奪冠球員中，最終回合的最低桿數紀錄。

因為斯楚姆優異的桿數，讓倒數第2組出賽的徐薇淩必須努力追趕，只可惜她在前9洞全都打Par，沒有任何博蒂進帳，錯失縮小差距機會，而後9洞也僅抓下2博蒂。

徐薇淩接受中央社記者訪問時提到，其實這場比賽從頭到尾都沒有想太多，上週剛結束美國公開賽雖然有一點累，但心裡收穫滿滿，也覺得學到非常多東西，只想要藉由這場比賽把每個動作做得更確實。

徐薇淩笑說：「雖然今天開打前還是有些緊張，但我告訴自己，這個緊張程度大概只有美國公開賽的1/10，所以一定可以更好地面對。」

徐薇淩強調，以前的自己會怕失誤，怕沒辦法成為更好的自己，「但其實我現在就是最好的自己，並且能夠理性地面對每一個挑戰，讓我在比賽中，有較好的應變能力。」