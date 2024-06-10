游泳／台東高中建議「穿襪」上游泳課 體育署協助校方改善

國立台東高中傳出池底有石灰質沉澱，校方建議學生穿襪游泳避免腳底刮傷，教育部體育署今天表示，已詢問專家意見瞭解現況，近期將再安排工程專業委員至現場訪視，整體檢視該校泳池結構、過濾系統及管線等，瞭解池底沉澱物原因並協助該校研擬改善計畫。

為協助縣市政府及各級學校改善游泳教學環境，教育部113年「加強學校體育活動及教學發展」預算項下編列整改建學校泳池及購置設備經費9000萬元。113年計有51校申請補助，經費需求約3億元，教育部體育署安排學者專家審查或實地會勘，依損壞情形及區域平衡等考量，核定補助23所縣市所屬學校及10所教育部主管學校整建經費。

台東高中113年提申請計畫經費870萬元，擬辦理循環過濾系統及電動遮陽網更新，但計畫未提及池底沉澱物刮傷學生影響安全。經專家學者實地會勘，泳池過濾系統確實老舊，考量年度預算規模，優先補助其他有池體漏水、地坪或結構破損等具更急迫安全性案件，台東高中本年度未獲補助。

體育署補助學校游泳池整建，以維護學生安全為最優先考量，並參考專家學者意見提出最適宜的改善計畫。據報導台東高中泳池使用地下水造成石灰質沉澱池底，未來宜改用自來水避免鈣析出影響水質及泳池設施。

體育署表示將再遴派工程專家學者進行現場會勘，協助學校整體檢視並改善泳池現況，提升學生游泳教學品質。