體操／沙拉蒙諾夫紀念賽 唐嘉鴻男子單槓摘金

中央社／ 台北9日電
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。 中央社資料照片
台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻。 中央社資料照片

在斯洛維尼亞舉行的沙拉蒙諾夫體操紀念賽，台灣「世界貓王」唐嘉鴻今天在男子單槓決賽再度繳出15.150分的好成績，摘下本季第6面金牌。

27歲的唐嘉鴻在取得巴黎奧運門票後，近期前往保加利亞、斯洛維尼亞共參加3場賽事，期盼能夠增加歐洲評審印象分，並獲得認可，以提升在五環殿堂奪牌機會。

上週征戰斯洛維尼亞的柯柏（Koper）體操世界盃挑戰賽，唐嘉鴻在單槓決賽挑戰6.8的難度分，同時以生涯新高的15.400分拿下金牌，也讓教練翁士航盛讚，現在的唐嘉鴻已經是完成體，「就是要讓全世界知道，我們就是要去搶奧運金牌的。」

本週唐嘉鴻續留參加人數較少的沙拉蒙諾夫體操紀念賽（Salamunov memorial），雖然昨天在單槓預賽出現一些適應上的問題，但仍以14.050分、預賽第1晉級，今天征戰單槓決賽，唐嘉鴻繼續挑戰難度6.8分的套路，也順利繳出15.150分成績，進帳本季第6面金牌。

翁士航接受中央社採訪時表示，唐嘉鴻整體表現很好，只是歷經連續3場比賽真的累了，不過這趟歐洲行收到不錯成果，不僅場邊歡呼聲很大，也展現出觀眾的渲染力，接下來將前往瑞士移地訓練10天，提前適應巴黎奧運的器材及歐洲的飲食，持續以奧運金牌為目標前進。

唐嘉鴻 挑戰賽 翁士航

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