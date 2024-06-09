法網／壓軸男單對決 西班牙「小蠻牛」力拚大滿貫完美決賽勝率

今年法網壓軸的男單對決，將由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）正面碰頭，兩人都將為生涯第一座紅土大滿貫金盃努力，「小蠻牛」過去2度闖大滿貫決賽都成最後捧起冠軍的贏家，澤瑞夫則握有些許對戰優勢，讓這場台灣時間今天晚上8點半登場的大賽未演先轟動。

兩位好手過去交手9次，澤瑞夫取得5勝4敗些微優勢，包括今年澳網的勝利，不過阿爾卡拉斯在兩人先前3次紅土對決拿下2勝，2勝都出現在馬德里名人賽，2022年法網8強對陣是澤瑞夫帶走勝利。

「我們過去有好幾次激戰，這會是很困難的一場比賽，這是大滿貫決賽，如果你打進大滿貫決賽，你值得在這舞台。我們彼此都是如此，相信我們兩人都會預期是場艱困比賽。」曾打進2020年美網決賽的澤瑞夫說。

阿爾卡拉斯是2022年美網及去年溫布頓冠軍，ATP 1000分級名人賽的決賽也握有5勝1敗的亮眼紀錄；澤瑞夫除是東京奧運金牌得主，2018年和21年打進ATP年終賽都捧起金盃，名人賽決賽戰績6勝5敗，法網前剛在羅馬名人賽封王。

「小蠻牛」提到，決賽對手在紅土賽場表現出色，「強勁的發球、擊球又重又扎實，這會是場非常有趣的決賽。」