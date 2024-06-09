快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／壓軸男單對決 西班牙「小蠻牛」力拚大滿貫完美決賽勝率

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「小蠻牛」阿爾卡拉斯將為生涯第一座紅土大滿貫金盃努力。 路透社
「小蠻牛」阿爾卡拉斯將為生涯第一座紅土大滿貫金盃努力。 路透社

今年法網壓軸的男單對決，將由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）正面碰頭，兩人都將為生涯第一座紅土大滿貫金盃努力，「小蠻牛」過去2度闖大滿貫決賽都成最後捧起冠軍的贏家，澤瑞夫則握有些許對戰優勢，讓這場台灣時間今天晚上8點半登場的大賽未演先轟動。

兩位好手過去交手9次，澤瑞夫取得5勝4敗些微優勢，包括今年澳網的勝利，不過阿爾卡拉斯在兩人先前3次紅土對決拿下2勝，2勝都出現在馬德里名人賽，2022年法網8強對陣是澤瑞夫帶走勝利。

「我們過去有好幾次激戰，這會是很困難的一場比賽，這是大滿貫決賽，如果你打進大滿貫決賽，你值得在這舞台。我們彼此都是如此，相信我們兩人都會預期是場艱困比賽。」曾打進2020年美網決賽的澤瑞夫說。

阿爾卡拉斯是2022年美網及去年溫布頓冠軍，ATP 1000分級名人賽的決賽也握有5勝1敗的亮眼紀錄；澤瑞夫除是東京奧運金牌得主，2018年和21年打進ATP年終賽都捧起金盃，名人賽決賽戰績6勝5敗，法網前剛在羅馬名人賽封王。

「小蠻牛」提到，決賽對手在紅土賽場表現出色，「強勁的發球、擊球又重又扎實，這會是場非常有趣的決賽。」

法網 澤瑞夫 阿爾卡拉斯

延伸閱讀

法網／阿雷巴洛與帕維奇擊敗義大利組合 奪法網男雙冠軍

法網／德國金童澤瑞夫擊敗魯德 將與阿爾卡拉斯爭冠

法網／阿爾卡拉斯逆轉準球王辛納 生涯首闖男單決賽

法網／直落3拍下澳洲小野兔 德國金童澤瑞夫連4年闖4強

相關新聞

法網／壓軸男單對決 西班牙「小蠻牛」力拚大滿貫完美決賽勝率

今年法網壓軸的男單對決，將由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫（A...

足球／Dream Taiwan展開選拔 9月征戰西班牙盃賽

台灣足球夢想計畫在2023年8月首次啟動，勇闖西班牙征戰9月Arnedo Cup，今年Dream Taiwan正式獲邀參...

LPGA／休普萊特菁英賽徐薇淩首輪第4 擠進奧運安全名單

只打3回合的LPGA休普萊特菁英賽，台灣好手徐薇淩今天在首回合繳出65桿、暫並列第4，她在最新的奧運資格排名，已經擠下吳...

射箭／亞洲盃射迴賽第3站 劉泰言男子反曲弓摘銅

在韓國水原市登場的亞洲盃射箭巡迴賽第3站，台灣年輕好手劉泰言今天在男子個人反曲弓季軍戰，以7比3的積分擊敗日本對手中西絢...

專任運動教練修正座談 推動世錦賽、 世大運、青奧獲獎教練及選手列審

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮至立法院教育委員會召集人柯志恩辦公室與體育署副署長房瑞文、學校組組長蔡忠益座談協商，...

桌球／鄭怡靜5局大戰逆轉勝 晉級WTT挑戰賽女單8強

台灣桌球好手鄭怡靜今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）薩格勒布挑戰賽女子單打16強賽，對戰新加坡對手曾尖，歷經局數1比2落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。