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足球／Dream Taiwan展開選拔 9月征戰西班牙盃賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup。圖／相信育樂提供
Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup。圖／相信育樂提供

台灣足球夢想計畫在2023年8月首次啟動，勇闖西班牙征戰9月Arnedo Cup，今年Dream Taiwan正式獲邀參賽，並於6月8日至6月10日展開選拔，將從80名參訓球員中，選出18位Dream Taiwan成員，代表台灣參與第28屆Arnedo Cup。

Arnedo Cup西班牙青少年足球盃賽，每年在西班牙拉里奧哈（La Rioja）舉辦，比賽採邀請制，參賽隊伍來自西班牙甲級、乙級聯賽的青訓隊，包括了皇家馬德里巴塞隆納等世界知名勁旅，另外也邀請了日本、美國等其他國家的俱樂部。

2023年在旅外好手袁永誠牽線下，為台灣爭取到參賽機會，Dream Taiwan首度踏上西班牙，與世界頂尖球員一較高下，今年9月，Dream Taiwan將再度踏上西班牙展開旅程。

Dream Taiwan採公開選拔制，召集來自台灣各地的優秀球員，組成高規格的足球隊。今年5月17日中午12點開放報名，至5月22日中午12點截止，短短6天內，便收到141位球員報名資料，由於報名相當踴躍，最終由原本72人名單再新增8人參訓。

今年選訓委員由教練陳貴人擔任總召集人，與旅歐足球員袁永誠、教練朱良毅、教練Ká Kakaduccio Khalaf、教練林哲宇以及西班牙教練Vidal Saenz跨海相助，組成重量級選訓委員會。

80位球員將分成4隊，透過體能檢測、對抗賽、戰術講解等課程訓練，了解球員個人技巧素質及團隊合作意識，從中挑選出18位菁英球員，組成2024 Dream Taiwan。

Dream Taiwan台灣足球夢想計畫由相信育樂股份有限公司，與台灣足球發展協會共同主辦，相信育樂董事長施俊豪向球員喊話，要他們帶著熱愛足球的心情，努力實現夢想。台灣足球發展協會秘書長朱基宏也期待大家拿出120分的表現。

Dream Taiwan成軍將於7、8月陸續展開集訓，8月底展開移地訓練，並於9月6日至9月8日進行Arnedo Cup賽程。屆時克透過追蹤「相信育樂」、「TFDA台灣足球發展協會」Facebook及Instagram，繼續關注Dream Taiwan動向。

Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup，選訓委員袁永誠致詞。圖／相信育樂提供
Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup，選訓委員袁永誠致詞。圖／相信育樂提供
Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup。圖／相信育樂提供
Dream Taiwan台灣足球夢想計畫選拔成員參與第28屆Arnedo Cup。圖／相信育樂提供

巴塞隆納 皇家馬德里

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