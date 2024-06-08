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LPGA／休普萊特菁英賽徐薇淩首輪第4 擠進奧運安全名單

中央社／ 台北8日電
只打3回合的LPGA休普萊特菁英賽，台灣好手徐薇淩今天在首回合繳出65桿、暫並列第4。 美聯社
只打3回合的LPGA休普萊特菁英賽，台灣好手徐薇淩今天在首回合繳出65桿、暫並列第4。 美聯社

只打3回合的LPGA休普萊特菁英賽，台灣好手徐薇淩今天在首回合繳出65桿、暫並列第4，她在最新的奧運資格排名，已經擠下吳佳晏，暫時進入安全名單內。

美國職業女子高爾夫協會（LPGA）休普萊特菁英賽（ShopRite LPGA Classic）從1986年開辦，除了1990、2020年舉辦4回合賽事外，其餘都是LPGA比較少見的3回合賽事。

台灣好手徐薇淩延續上週的好手感，全場抓8博蒂、吞2柏忌，進攻火力相當旺盛，首輪結束也僅落後領先者、泰國好手尤波（Arpichaya Yubol）4桿。

除了徐薇淩之外，程思嘉也繳出不俗的69桿、暫並列第51名；至於在晉級線外的台灣球員還有李旻繳出70桿、並列第73名，錢珮芸繳出73桿、並列第122名。

徐薇淩靠著5天前結束的美國女子高爾夫公開賽獲得第24名，讓她世界排名積分大進補，根據最新公布排名，徐薇淩從原有的185名上升到166名，也順利擠下在日巡賽打拚的吳佳晏，目前和錢珮芸暫居巴黎奧運高爾夫的台灣代表隊女子名單。

巴黎奧運女子高爾夫的世界積分計算週期至6月24日為止，依規定排名前15名的球員直接獲得參賽資格，但每個國家奧會最多4人；而奧運排名16名以後的選手，每個國家奧會最多2人參賽。

目前「台灣一姐」錢珮芸世界排名第90名，基本上已經取得奧運資格，而台灣的第2張門票，就會從徐薇淩和吳佳晏2人當中產生。

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩並列第24名

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