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射箭／亞洲盃射迴賽第3站 劉泰言男子反曲弓摘銅

中央社／ 台北8日電
在韓國水原市登場的亞洲盃射箭巡迴賽第3站，台灣選手劉泰言（圖）8日在男子個人反曲弓季軍戰擊敗日本對手中西絢哉，收下銅牌。（中華民國射箭協會提供）
在韓國水原市登場的亞洲盃射箭巡迴賽第3站，台灣選手劉泰言（圖）8日在男子個人反曲弓季軍戰擊敗日本對手中西絢哉，收下銅牌。（中華民國射箭協會提供）

在韓國水原市登場的亞洲盃射箭巡迴賽第3站，台灣年輕好手劉泰言今天在男子個人反曲弓季軍戰，以7比3的積分擊敗日本對手中西絢哉順利收下銅牌。

劉泰言今天在銅牌戰首局雖以25比27落敗，但接著就以完美的30比27扳回一局，也將積分追成2比2平手。

第3局雙方戰成27比27平手，各添1分積分；第4、5局，劉泰言分別再以28比27、28比25拿下，積分又進帳4分，順利以7比3射下中西絢哉摘銅，這也是台灣射箭代表隊，繼昨天拿下男子反曲弓團體銅牌後，再度獲得獎牌。

劉泰言從小學5年級開始對射箭產生興趣，2019年就和戴宇軒、蘇于洋搭檔，拿下世界青年射箭賽男子反曲弓團體賽銀牌。

除了年輕好手在亞洲盃射箭巡迴賽拚戰外，台灣奧運國手們包括戴宇軒、湯智鈞、林子翔、雷千瑩邱意晴、李彩綺等6人，也正在土耳其積極移地訓練，備戰6月12日登場的奧運射箭資格賽。

巴黎奧運射箭資格賽將決定是否能搶下男、女團體的滿額參賽席次，目前台灣已有一席男子、一席女子以及一席混雙的參賽門票。

湯智鈞 邱意晴 雷千瑩

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