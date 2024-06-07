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印尼羽賽／「楊肉盧」合拍最終戰 無緣男雙4強

中央社／ 台北7日電
我國男雙組合盧敬堯（右）與楊博涵。報系資料照
我國男雙組合盧敬堯（右）與楊博涵。報系資料照

超級1000系列的印尼羽球公開賽，最後1次在國際賽合拍的台灣男雙「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯今天以17比21、21比18、10比21落敗，無緣晉級男雙4強。

世界排名第25名的「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，已經合作滿8年，打完本週的印尼羽球公開賽後就將拆夥，未來不再搭檔參加國際賽，將會回到各自球團帶年輕新秀，繼續傳承經驗在國際賽打拚。

前役以直落2擊敗世界第5名的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，「楊肉盧」今天在男雙8強戰面對世界排名第20名、同樣來自馬來西亞的組合萬煒聰、鄭凱文，過去雙方僅交手1次，是在去年台北羽球公開賽，只是當時「楊肉盧」苦戰3局落敗，未能捍衛主場勝利。

如今兩組人馬再度過招，「楊肉盧」首局幾乎都處於落後局面，雖然一度追到僅剩2分差，可惜還是以17比21率先讓出，不過在次局與對手陷入膠著的情況下，「楊肉盧」在後段打出5比1的攻勢，順利以21比18扳平戰局。

進入決勝第3局，「楊肉盧」一開始還取得2比0領先，並與對手緊咬比分，沒想到技術暫停後，落後幅度卻不斷擴大，導致最後無力反撲，以10比21止步男雙8強，同時讓兩人的合作暫時告一段落。

另1組世界排名第12名的台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒，今天在男雙8強戰以17比21、21比14、16比21不敵世界排名第29名的地主組合古塔馬（SabarKaryaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza PahleviIsfahani），同樣無緣晉級4強。

李楊配 楊肉盧 羽球

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