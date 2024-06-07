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射箭／中華反曲弓男團亞洲盃摘銅 劉泰言8日續拚獎牌

中央社／ 台北7日電
中華隊在亞洲盃摘摘。射箭協會
中華隊在亞洲盃摘摘。射箭協會

台灣反曲弓男團今天在射箭亞洲盃銅牌戰以6比2射退蒙古，而劉泰言明天還將在反曲弓男子個人賽銅牌戰上陣，有機會為台灣再添獎牌。

在韓國水原舉行的亞洲盃第3站賽事，台灣隊派出年輕小將參賽，台灣反曲弓男團這次由張譯中、蔡薰毅、劉泰言組成，其中蔡薰毅更是首度在國際賽亮相，就扛起第一棒。

教練宋佳駿接受中央社記者訪問時表示，由於練習時讓蔡薰毅排第一棒，效果不錯，決定正式比賽時延用同樣棒次順序，而擔任第一棒的蔡薰毅也確實展現抗壓性。

台灣隊這次前2輪碰上科威特、中國隊，都以6比0完封對手，可惜4強賽太晚調整到位，以1比5敗給日本隊後落入銅牌戰。

台灣隊銅牌戰對戰蒙古，首局以53比53射平，各獲得1分積分，台灣隊次局靠著3支10分箭，以56比54、再進帳2分積分。

雙方第3局都射出53分，台灣隊積分以4比1率先聽牌，第4局更是把握機會以57比54拿下，收下銅牌。

宋佳駿表示，這批選手在參加完5月底亞青、世界中學生運動會國手選拔後，僅休息1天，6月2日就馬不停蹄趕往韓國參賽，很開心有達到賽前設定目標，而年輕選手在場上穩定的表現，更是讓他直呼超乎預期。

在反曲弓男團銅牌到手後，劉泰言明天還要為個人賽獎牌奮戰，將與日本選手中西絢哉爭銅。

宋佳駿表示，劉泰言外表雖然給人的感覺看似無所謂，但卻很敢衝，「只要他在發射線上的時候，就會很冷靜、果斷做自己東西。」

另外，複合弓銅牌戰部分，台灣男團稍早以229比236輸給印度隊，混雙林翰霆與蕭宇倢出戰哈薩克，則以152比154落敗，無緣獎牌。

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