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足球／主場再失守 中華隊世界盃資格賽0：3不敵阿曼
中華男足今天迎接2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪最後主場賽事，大雨滂沱中，身為「地主」的中華隊兩度射正都錯過破網機會，反遭阿曼率先進球，下半場中華隊再失掉2球，最終以0：3吞敗。
中華隊資格賽第二輪前4戰都吞敗場，已確定無法以分組前2名晉級世界盃下一階段資格賽，亞洲盃資格賽也落入9月附加賽，不過今天仍以搶勝為目標，開賽第18分鐘陳浩瑋勁射就獲得破網機會，無奈球直接打在門柱上，讓現場一片藍衫球迷響起響亮嘆息聲。
第20分鐘，陳浩瑋送球讓陳柏良有機會頭錘進球，但再度過門不入。阿曼則是把握第31分鐘的角球機會，薩比（Issam Al Sabhi）頭錘將球送進球門，讓阿曼上半場取得1：0領先。
下半場第56分鐘，穆沙伊弗里（Abdul Rahman Al Mushaifri）單刀推進，起腳後球從中華隊門將潘文傑大腿側飛進球門，阿曼取得2：0領先；亂軍中為阿曼踢進第3球，中華隊接續搶攻但沒能組織有效攻勢，最終就以0：3敗陣。
阿曼目前FIFA世界排名第77名，亞洲排名第11名，已經連續3屆踢進亞洲盃會內賽，是中華隊所處分組中最強勁的對手，中華隊今天沒能挑戰強敵，勝場仍沒開張。
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