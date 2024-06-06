游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

目前唯一拿到巴黎奧運游泳門票的「蝶王」王冠閎，驚傳海外比賽期間錯失藥檢，可能導致後續禁賽懲處，王冠閎今天發出聲明澄清當時狀況，體育署署長鄭世忠表示，已了解相關訊息，將全力協助王冠閎。

王冠閎上月31日收到中華運動禁藥防制基金會（CTADA）通知，他5月27日在西班牙參加地中海巡迴賽（MARE NOSTRUM SWIM TOUR）時，因國際檢測機構（ITA）檢測人員（DCO）未能與他在指定飯店、指定時段內進行藥檢工作，因而錯失藥檢（Unsuccessful Attempt, UA）。

體育署經瞭解，疑因辦理藥檢工作之DCO與飯店櫃檯人員間的溝通問題，以致未能於西班牙旅館裡找到王冠閎，導致王冠閎無法順利進行此次檢測。今天赴台北田徑場觀賞2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽的鄭世忠表示，若錯過藥檢3次，嚴重可能被處以2年禁賽，王冠閎這次海外藥檢就是第3次，體育署會全力協助王冠閎。

體育署獲知訊息後，鄭世忠隨即邀請王冠閎、教練黃智勇與黃金計畫主持人陳美燕教授等人至體育署當面瞭解情況。王冠閎選手表示他能提供自己確實在個人行蹤所登錄的地點等待DCO到來的明確證據，希望捍衛自身清白。

體育署已另外徵詢運動禁藥法規專家針對王冠閎本次事件提供諮詢意見，鄭世忠亦指示不得輕忽答辯內容，體育署將全力協助王冠閎選手聘請律師撰寫答辯狀，將於近期交由中華運動禁藥防制基金會（CTADA）轉送國際檢測機構（ITA），以確保選手相關權益。