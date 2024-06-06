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印尼羽賽／台將傳捷報！宋碩芸力退伊瑟儂晉8強 李楊配也闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
女單宋碩芸。圖／大專體總提供（資料照）
女單宋碩芸。圖／大專體總提供（資料照）

寶島好手在BWF超級1000等級的印尼公開賽頻傳捷報，除男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵直落二力退世界第5的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，李哲輝／楊博軒也在3局大戰力退世界排名第8的中國組合何濟霆／任翔宇，鎖定另一張女單門票，女單宋碩芸更是3局逆轉泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon），闖進女單最終8強。

印尼公開賽總獎金高達130萬美元，是7月巴黎奧運前等級最高的賽事，我國「一姊」戴資穎雖因膝傷退賽，仍有8組台將闖進今天進行的第二輪賽事，世界排名31的宋碩芸更打出韌性，面對世界13的伊瑟儂，「小宋」首局雖錯過19：16領先優勢，以20：22讓出，但後來居上以21：14、21：17逆轉，驚奇打下對戰連勝。

接續上陣的男雙李楊配，面對中國組合雖在第二局16：19落後下連趕4分逆轉，但第一個賽末點沒掌握，被中國組合逼到決勝局，所幸李楊配在12：11領先時連下3分拉開領先，最終以21：17收下勝利，再拿一勝就有機會和「楊肉盧」4強會師。

另外台將部分，率先登場的「中租學霸」許玟琪雖以12：21、7：21敗給西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），以敗陣，上站打進新加坡決賽的混雙組合楊博軒／胡綾芳以12：21、7：21不敵列第5種子的中國組合魏雅欣／蔣振邦，「一哥」周天成18：21、21：13、17：21不敵世界排名32的馬來西亞梁峻豪。

李楊配 楊肉盧 許玟琪

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