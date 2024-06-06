快訊

獨／全台縣市爭搶 輝達AI超級電腦中心落腳高雄？經長走訪間接證實

陸委會：台灣旅行團赴陸成員被留置 其他團員回台後才放人

影／台南新光三越前死亡車禍…8旬婦命喪大貨車輪下 駕駛肇逃畫面曝光

體育署辦運動人才就業媒合會 求職求才更多元

中央社／ 台北6日電
教育部體育署辦理「113年度運動人才就業媒合會」，預計邀請16家企業提供301個職缺。體育署提供
教育部體育署辦理「113年度運動人才就業媒合會」，預計邀請16家企業提供301個職缺。體育署提供

體育署為促進運動人才進入企業任職，將於6月29日在台北世貿中心舉辦「113年度運動人才就業媒合會」，屆時有16家企業提供301個職缺給具有專業運動背景的人員。

「113年度運動人才就業媒合會」的求職對象也有資格規範，包括曾參加國際或全國性運動賽會的運動員、運動教練、體育運動相關科系畢業生、具體育署核發體育專業人員證照者。

體育署副署長洪志昌在接受中央社訪問時表示，體育署從107年開辦「推動企業聘用運動指導員」計畫，串聯運動人才及求才企業，至今已經媒合企業聘用超過600名運動指導員，顯見運動人才能走的路還是很廣。

今年度媒合會預計有16家企業參與，其中不乏緯創、World Gym、國都汽車股份有限公司、和運租車股份有限公司等知名大公司。

而且徵才內容相當多元，像是電銷人員、工程師、營運企劃、業務專員等等，都可讓運動人才有多方面的發展。

體育署

延伸閱讀

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

兩次辭職成履歷污點…他求職處處碰壁 薪水「凍漲」後悔不已

爭取球場整修 台中洲際球場1.1億改善費用獲體育署核定將動工

關廟射擊場獲中央1億元補助 立委林宜瑾考察盯進度

相關新聞

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

目前唯一取得巴黎奧運游泳資格的我國「蝶王」王冠閎，驚傳未完成運動禁藥賽外檢測，今天他透過中華游泳協會發表聲明，維護自身權...

體育署辦運動人才就業媒合會 求職求才更多元

體育署為促進運動人才進入企業任職，將於6月29日在台北世貿中心舉辦「113年度運動人才就業媒合會」，屆時有16家企業提供...

印尼羽賽／台將傳捷報！宋碩芸力退伊瑟儂晉8強 李楊配也闖關

寶島好手在BWF超級1000等級的印尼公開賽頻傳捷報，除男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵直落二力退世界第5的馬來西亞組合謝定...

印尼羽賽／「楊肉盧」最後一舞拍下世界第5 周天成3局大戰落馬

選擇BWF超級1000等級的印尼公開賽當合作「告別戰」，我國男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵今天直落二力退世界第5的馬來西亞...

印尼羽賽／山口茜退賽！助戴資穎巴黎奧運種子「坐4望3」

2024巴黎奧運是我國羽球一姊戴資穎最後一舞，目前仍有機會搶下更高種子序，日本山口茜退出印尼公開賽後，小戴世界排名「坐4望3」，將力拼女單第3種子，避免4強前碰到南韓球后安洗瑩和中國陳雨菲。 山

射擊／世界盃當巴黎奧運模擬賽 劉恆妤晉級決賽

台灣選手劉恆妤這次將射擊世界盃慕尼黑站視為巴黎奧運模擬賽，今天在女子10公尺空氣手槍資格賽穩定發揮，射出580分、排名第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。