體育署辦運動人才就業媒合會 求職求才更多元

體育署為促進運動人才進入企業任職，將於6月29日在台北世貿中心舉辦「113年度運動人才就業媒合會」，屆時有16家企業提供301個職缺給具有專業運動背景的人員。

「113年度運動人才就業媒合會」的求職對象也有資格規範，包括曾參加國際或全國性運動賽會的運動員、運動教練、體育運動相關科系畢業生、具體育署核發體育專業人員證照者。

體育署副署長洪志昌在接受中央社訪問時表示，體育署從107年開辦「推動企業聘用運動指導員」計畫，串聯運動人才及求才企業，至今已經媒合企業聘用超過600名運動指導員，顯見運動人才能走的路還是很廣。

今年度媒合會預計有16家企業參與，其中不乏緯創、World Gym、國都汽車股份有限公司、和運租車股份有限公司等知名大公司。

而且徵才內容相當多元，像是電銷人員、工程師、營運企劃、業務專員等等，都可讓運動人才有多方面的發展。