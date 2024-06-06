游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

目前唯一取得巴黎奧運游泳資格的我國「蝶王」王冠閎，驚傳未完成運動禁藥賽外檢測，今天他透過中華游泳協會發表聲明，維護自身權益。

王冠閎上月底和團隊歐洲展開地中海系列賽，分別到法國尼斯、西班牙巴塞隆納和摩納哥參賽，但在旅館錯過賽外檢測，今天發表聲明讓外界了解過程，澄清並非故意不接受藥檢。

王冠閎表示，他5月27日結束地中海巡迴賽法國站抵達西班牙準備參加下一站比賽，有關賽外檢測的行蹤填報，均事先完成住宿地點的填報。當天在辦理入住旅館手續時，櫃台人員一度因為他的團隊人員持臺灣護照和說明是「TPE代表隊」 要辦理入住手續，而找不到訂房資訊，接續說明是「中華台北（Chinese Taipei）代表隊」 ，櫃台人員才找到團隊的訂房資訊，順利完成入住手續。

王冠閎在櫃台人員確定房號後，於規定時間內上系統填報旅館房號，但在旅館住宿期間，並未接到國際檢測機構 （ITA） 採樣人員（DCO） 的賽外檢測通知。

團隊推測，受到世界水上運動總會（World Aquatics）委託的國際檢測機構採樣人員是否也因為代表隊名稱的相同問題，而無法順利透過旅館櫃台人員聯繫到正在房間的王冠閎。因王冠閎在行蹤填報的指定時間內，確實是待在指定的旅館房間內，這部分都有人證、Line 對話文字照片與監視器影片可供證明。

王冠閎表示，已請他的黃金計畫主持人陳美燕教授、高雄醫學大學許美智教授協助，儘速彙整確切事證後，將協同專家及體育署協助聘請的律師，共同釐清相關事宜，備妥說明書面提交給運動禁藥防制基金會，以確保本身的權益。

全力備戰巴黎奧運的「蝶王」也特別感謝體育署署長鄭世忠、宏道運動發展基金會董事長林鴻道、黃金計畫主持人陳美燕教授及熟悉國際規範的高雄醫學大學許美智教授的積極關心及協助。