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印尼羽賽／「楊肉盧」拍下世界第5 周天成3局大戰落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國男雙盧敬堯／楊博涵(左)，直落二力退世界第5的馬來西亞組合晉級。新華社
我國男雙盧敬堯／楊博涵(左)，直落二力退世界第5的馬來西亞組合晉級。新華社

選擇BWF超級1000等級的印尼公開賽當合作「告別戰」，我國男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵今天直落二力退世界第5的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，成為第一組晉級8強的台將。

印尼公開賽總獎金高達130萬美元，是7月巴黎奧運前等級最高的賽事，我國「一姊」戴資穎雖因膝傷退賽，仍有8組台將闖進今天進行的第二輪賽事。

率先登場的「中租學霸」許玟琪挑戰西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），以12：21、7：21敗陣，上站打進新加坡決賽的混雙組合楊博軒／胡綾芳則以12：21、7：21不敵列第5種子的中國組合魏雅欣／蔣振邦。

世界排名25的「楊肉盧」成率先開胡的台將，面對世界第5的大馬組合，兩人今天打得強勢，21：16、21：14打下7度對戰的第2勝，「告別戰」仍是進行式。

拿到巴黎奧運門票的周天成是男單16強僅存台將，今天面對世界排名32的馬來西亞梁峻豪，首局小天以18：21吞敗，第二局以21：13搶下，將戰局延長到決勝盤。

梁峻豪第三盤先取得領先，14：10下喊出傷停治療，恢復比賽後小天雖追到15：17，但逆轉差一步，在瓦解一個賽末點下仍以17：21吞敗，在超過1小時激戰止步16強。

戴資穎 楊肉盧 許玟琪

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