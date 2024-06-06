快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

籃球／國手參賽權益會談 出場費、保險已有方向

中央社／ 台北6日電
籃協與職籃工會今天持續協商國家隊權益會談。圖／FIBA授權
籃協與職籃工會今天持續協商國家隊權益會談。圖／FIBA授權

籃協與職籃工會今天持續協商國家隊權益會談，其中受到外界矚目的出賽費、保險已經有方向，只差細節待確認，有機會在下次會議談妥參賽協議。

對於未來台灣男籃組訓，中華民國籃球協會與台北市職業籃球員職業工會今天召開第3次「國家隊選手參賽權益會談」，並逐條討論職籃工會提出的12項訴求，雖然在球員出賽費、參賽保險仍有細節待確認，但雙方皆認為，有機會在下次會議簽訂參賽協議。

針對出賽費部分，在上次會議中，職籃工會提出正式國際賽事（FIBA世界籃球總會、國際奧會等主辦的正式比賽），球員必須得到每場新台幣1萬元的出賽費，商業性質非正式國際賽事則為每場2萬元，若無販售門票且無電視轉播為每場1萬元。

今天出席會議的籃協副秘書長張承中表示，經過內部評估後，希望之後再來討論正式國際賽事，目標先瞄準7月瓊斯盃，因此這次討論重點以商業性質非正式國際賽事為主，並提出每場5000元的出賽費，「考量籃協收支平衡情況下，給予選手最大尊重，將來若收益不錯可以再調整。」

對此職籃工會的辦公室副主任葉子彧接受媒體聯訪時表示，完全理解籃協的為難，會再進行內部討論，現階段有機會接受，「有一個開頭對整個環境更重要。」職業工會常務理事呂政儒則提到，想要的並非一個數字，而是可以對話的方式，「今天有好的開始，有標準架構才能往更多方向突破。」

至於在保險方面，籃協指出，目前僅有1家保險公司願意承保運動員的失能險，而現在市場沒辦法提供職籃工會建議的身故保險金1600萬、實支實付醫療保險金70萬、暫時失能險最高70萬（最低20萬）及海外突發疾病保險與救援費用各100萬，不過強調如果能承保，額度絕對是愈高愈好。

職籃工會則表示，在教育部體育署能夠補助運動員失能保險給付情況下，願意與籃協一起開發合適的保單，並期望暫定於6月21日舉行的第4次協商，能夠有明確的結論。

瓊斯盃 籃球 體育署

延伸閱讀

民代助理調薪案三讀通過 高雄民代助理工會：振奮及感謝

分析師觀察 公司競爭力低迷 三星員工挫折

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

10年42人殉職！消防員籲開放勞動三權工會 全體公務人員納入職安法

相關新聞

印尼羽賽／山口茜退賽！助戴資穎巴黎奧運種子「坐4望3」

2024巴黎奧運是我國羽球一姊戴資穎最後一舞，目前仍有機會搶下更高種子序，日本山口茜退出印尼公開賽後，小戴世界排名「坐4望3」，將力拼女單第3種子，避免4強前碰到南韓球后安洗瑩和中國陳雨菲。 山

籃球／國手參賽權益會談 出場費、保險已有方向

籃協與職籃工會今天持續協商國家隊權益會談，其中受到外界矚目的出賽費、保險已經有方向，只差細節待確認，有機會在下次會議談妥...

印尼羽賽／「楊肉盧」拍下世界第5 周天成3局大戰落馬

選擇BWF超級1000等級的印尼公開賽當合作「告別戰」，我國男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵今天直落二力退世界第5的馬來西亞...

射擊／世界盃當巴黎奧運模擬賽 劉恆妤晉級決賽

台灣選手劉恆妤這次將射擊世界盃慕尼黑站視為巴黎奧運模擬賽，今天在女子10公尺空氣手槍資格賽穩定發揮，射出580分、排名第...

足球／世界盃暨亞洲盃資格賽 中華男足今主場迎戰阿曼

中華男子足球隊今天將在台北田徑場迎戰阿曼，也是二○二六世界盃暨二○二七亞洲盃資格賽第二輪最後一場主場賽事，隊長陳柏良表示...

印尼羽賽／一、二哥內戰 周天成退林俊易對戰再度超前

BWF超級1000的印尼羽球公開賽男單32強賽，我國一哥周天成今天與「左手重砲」林俊易上演台灣內戰，最終周天成以21：1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。