印尼羽賽／山口茜退賽！助戴資穎巴黎奧運種子「坐4望3」
2024巴黎奧運是我國羽球一姊戴資穎最後一舞，目前仍有機會搶下更高種子序，日本山口茜退出印尼公開賽後，小戴世界排名「坐4望3」，將力拼女單第3種子，避免4強前碰到南韓球后安洗瑩和中國陳雨菲。
山口茜昨天退賽讓我國女將宋碩芸晉級16強。山口茜在新加坡公開賽止步8強，又在印尼退賽，積分連2周被扣，由於奧運前沒有高等級巡迴賽，她確定無緣前4種子。
巴黎奧運羽球項目種子序按照7月9日世界排名，女單第1種子預計是安洗瑩，第2種子則是上屆金牌陳雨菲，第3種子由西班牙瑪琳（Carolina Marin）和戴資穎競爭。
戴資穎奧運前保底世界第4，瑪琳去年在印尼賽摘下亞軍，今年要打進決賽才能保住積分，如果提前出局，可能被小戴超越掉到第4，讓小戴以第3種子身分進入奧運。
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