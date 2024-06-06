足球／世界盃暨亞洲盃資格賽 中華男足今主場迎戰阿曼

中華男子足球隊今天將在台北田徑場迎戰阿曼，也是二○二六世界盃暨二○二七亞洲盃資格賽第二輪最後一場主場賽事，隊長陳柏良表示，這次接受徵召為國效力，除了希望在球員生涯晚期對台灣足球仍有貢獻，更期待幫助中華隊搶下世界盃資格賽第二輪首個積分，送給一路支持的球迷。

中華隊在資格賽第二輪前四戰踢完後苦吞四連敗，已確定無法以分組前二名晉級世界盃下一階段資格賽，亞洲盃資格賽也落入九月附加賽，不過今天中華隊仍將進行此階段最後一場主場賽事，在台北田徑場迎戰阿曼。

中華隊總教練懷特表示，儘管這次在旅外球員徵召上有些波折，但自己兩度前往中國大陸跟旅外球員洽談，對於願意回來為球隊效力的球員感到相當開心；至於選擇不接受徵召的球員，也已經用行動做出回應，這些沒回來的球員已經不在他腦海中，將會專注在目前陣容中。

卅五歲老將陳柏良表示，自己足球生涯已邁入尾端，「大家都知道這場比賽重要性，也希望在台灣創造歷史性一刻，搶下積分送給球迷朋友，期待對決阿曼會有一個好的結果。」中華、阿曼之戰今晚七點開踢，賽事門票已於ＵＤＮ售票網發售。