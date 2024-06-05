印尼羽賽／一、二哥內戰 周天成退林俊易對戰再度超前
BWF超級1000的印尼羽球公開賽男單32強賽，我國一哥周天成今天與「左手重砲」林俊易上演台灣內戰，最終周天成以21：17、21：14直落二勝出，報了今年3月瑞士公開賽輸球之仇，也搶下16強賽門票。
目前男單世界排名位居我國選手前2位的周天成與林俊易，生涯曾4度在BWF巡迴賽碰頭，雙方戰成2：2平手，其中林俊易在今年3月瑞士公開賽與去年台北羽球公開賽兩度擊敗周天成。
而雙方今天在總獎金125萬美元的印尼公開賽再度交手，周天成也證明台灣一哥的實力，在首局賽事中周天成雖然在比賽前段還一度以3分落後，不過局中找到節奏後打出一波6：0攻勢逆轉戰局，並以21：17先下一城。
第二局周天成乘勝追擊，在開賽一度以5：7落後時，再度拉出一波7：0攻勢逆轉戰局，最終以21：14搶下16強賽門票，而周天成過去曾在2019年拿下印尼公開賽冠軍。
除了周天成外，我國女單二姐許玟琪今天則是在32強賽以21：15、15：21、21：14拿下生涯對戰印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）的首勝，至於宋碩芸則是在對手、日本名將山口茜退賽下，兵不血刃晉級16強。
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