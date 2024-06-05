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印尼羽賽／化解對手5賽末點仍輸球 王子維男單32強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維一度化解五個賽末點，最後還是敗下陣來。 聯合報系資料照
王子維一度化解五個賽末點，最後還是敗下陣來。 聯合報系資料照

BWF超級1000的印尼羽球公開賽，我國「羽球王子」王子維今天在男單32強賽碰上法國選手波波夫（Toma Junior Popov），在先丟首局的情況下，王子維一度在第三局化解波波夫的5個賽末點，但最終仍是以15：21、21：12、27：29敗下陣來，止步於32強。

總獎金125萬美元的印尼羽球公開賽今天進入第二天賽程，我國在首日已有3組男雙好手挺進到16強，今天則輪到單打選手相繼出賽，其中世界排名第22名的王子維遭遇第23名的法國選手波波夫。

王子維生涯前3次與波波夫交手取得2勝1敗，且3場比賽都到3局才分出勝負，而雙方最近一次碰頭就是去年在印尼名人賽，當時波波夫在苦戰3局後勝出，今天兩人再度交鋒也依照「慣例」打了3局才決定勝負。

首局波波夫在一路壓制王子維的情況下，以21：15先下一城，不過第二局王子維隨即展開反撲，在局中就擴大領先差距，並以21：12扳平。

決勝局兩人則是展開激烈的拉鋸，雙方在前8個賽末點都未能拿下勝利，最終由波波夫在27：27後連拿兩分成功關門，以29：27驚險搶下16強門票，至於王子維則是止步於32強。

王子維 羽球

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