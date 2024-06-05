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找到內在平靜 中華體總攜手機能飲品舉辦美力樂活派對

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
LINGTEA攜手中華民國體育運動總會共同主辦「LINGTEA美力樂活派對」。記者劉肇育／攝影
LINGTEA攜手中華民國體育運動總會共同主辦「LINGTEA美力樂活派對」。記者劉肇育／攝影

機能飲品牌LINGTEA攜手中華民國體育運動總會共同主辦「LINGTEA美力樂活派對」，將於8月10、11日在華山1914文化創意產業園區西1館舉行，活動將結合瑜伽和萊美有氧健身運動，帶來一場結合心靈與運動的全方位體驗，讓民眾在忙碌的生活中找到屬於自己的內在平靜，（詳情請見官網：https://www.lingtea.tw/pages/2024lingteayogaandboxing）。

印度總理納倫德拉．莫迪（Narendra Modi）在2014年聯合國大會演說提「國際瑜伽日」，盼藉由瑜伽運動探索心靈、思想、行動與自然合一的和諧，實現身心靈全面發展。中華民國體育運動總會理事長葉政彥也提到：「這幾年健身風氣越見成熟，疫情後民眾也能正視生活壓力的來源，為此總會希望透過推廣瑜伽和有氧運動，解放大家的身心靈，達到全面的和諧與發展。」

LINGTEA將特別邀請兩位南韓知名瑜伽老師Olivia李佳英、Park So Ri來台，要用韓系瑜伽舒緩日常的緊張與壓力，並提供LINGTEA輕盈零卡機能飲，在運動同時迅速補充流失的水分，零卡路里、零醣類、零合成香料、零色素，低鈉且無咖啡因，讓身體零負擔，添加維生素B+鋅，是身體專屬的能量點滴，讓心靈與身體一起充滿電。

除了瑜伽的「靜」，當然也有「動」的課程，由adidas全球合作夥伴萊美LESMILLS堅強的師資帶來兩款不同類型的有氧運動課程，BODYCOMBAT®是融合不同武術攻擊與防守招數於一身的課程，加上萊美精心挑選的音樂，打造兼具速度、力量的有氧健身課程，進行全身訓練並燃燒卡路里。BODYATTACK®是一項高強度並結合競技、肌力訓練動作的有氧健身課程，包含跑步、弓箭步、跳躍、伏地挺身和深蹲等動作。LINGTEA美力樂活派對即日起開放報名。

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