屏東美學變調？全民運隊服設計引爭議挨批「痠痛貼布」

屏東美學變調？屏東縣睽違28年舉辦全民運賽事，屏東縣議員陳揚說，全民運的隊服設計橘色、白色色塊拼貼像痠痛貼布的貼紙。今在議會質詢問局處長，覺得好看的請舉手，全場無人舉手。教育處體發中心表示，版型尚未定案，會由縣長周春米裁決。

屏東縣議會今文化處、教育處、人事處、客務處業務報告。陳揚質詢時，秀出全民運的隊服款式，橘色、白色色塊，中間寫著全民運英文，宛若痠痛貼布貼紙。教育處體發中心主任黃柏翰說，這不是確定的版本，是廠商樣本給選手量尺寸，正式款式還要等縣長裁決修改。

屏東縣議員陳揚接獲選手反應，全民運的隊服設計不好看，像酸痛貼布貼紙拼貼。記者劉星君／攝影

陳揚進一步問，全民運的隊服設計有哪些？體發中心主任黃柏翰說，有給貴賓、代表隊、工作人員穿的。陳揚說，這樣的版型、配色，若真的穿出去，會笑掉大牙。前縣長潘孟安主打屏東美學，到縣長周春米時代淪落至此？

陳揚說，上一屆全民運的隊服，黑色設計，屏東LOGO呈現，識別度高，一看就知道是屏東，為什麼跟今年差這麼多？另外，去年全國原住民族運動會，屏東縣代表隊衣服完全沒有屏東的LOGO，看到其他外縣市都有獨特設計與配色，沒有比較沒有傷害。體發中心主任黃柏翰說，原住民運動會代表隊籌組由原民處籌辦。

陳揚說，從健美地點選擇在車城國中引發爭議到代表隊衣服設計，請教育處上緊發條。教育處長楊英雪說，會朝全力、嚴謹細緻舉辦，會一起同心協力來舉辦。

屏東縣議員陳揚接獲選手反應，全民運的隊服設計不好看，像酸痛貼布貼紙拼貼。圖／陳揚提供

陳揚建議，代表隊的隊服可以提出幾個版本網路票選，讓選手參與票選，全民參與。體發中心表示，會再評估，選手衣服會有幾個款式由縣長裁示。陳揚說，所以還是由縣長來決定屏東的美感長什麼樣子，責任都推給周縣長。