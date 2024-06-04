印尼羽賽／麟洋配、李楊配逆轉勝 寶島男雙打出百分百勝率

BWF超級1000等級的印尼公開賽今天點燃戰火，3組登場的寶島男雙勝利百分百，包括「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖過頭關，明天賽程我國「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易就要上演內戰，提前預約一席男單16強。

印尼公開賽總獎金高達130萬美金，是7月巴黎奧運前等級最高的賽事，中華羽將精銳盡出，但3屆冠軍戴資穎因膝傷退出，直接準備生涯最後一次奧運盛會；同樣取得巴黎門票的混雙組合葉宏蔚／李佳馨和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天都上陣，麟洋配18：21、21：16、21：17逆轉世界排名26的馬來西亞鍾鴻健／海卡爾（Muhammad Haikal），成為第一組晉級16強的台將。

「麟洋配」首站賽程安排第3球場，李洋透露第三球場沒有鷹眼系統，「超多誤判！」所幸仍逆轉闖關，第二輪碰世界排名29的地主組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani）若能再過關，有機會和李哲輝／楊博軒8強對決。

李楊配是今天壓軸登場的台將，面對世界排名53的大馬組合吳永昌／劉航益同樣上演逆轉勝，以19：21、21：14、21：14闖關；最後一次合作的「楊肉盧」今天也以21：15、21：16擊退德國組合蓋斯（Bjarne Geiss）／福爾克（Jan Colin Völker），「告別戰」還是進行式。

混雙世界排名11的葉李配，今天碰世界排名18的地主組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）／格洛瑞亞（Gloria Emanuelle Widjaja），第二局沒能把握住18：16領先優勢，最終以兩個19：21敗陣。

女雙宋碩芸／余芊慧以19：21、20：22敗給馬來西亞組合陳康樂／蒂娜（Thinaah Muralitharan），另組女雙鄭育沛／孫昱瑆以15：21、11：21敗給印度組合喬莉（Treesa Jolly）／普萊勒（Gayatri Gopichand Pullela），同樣止步首輪。