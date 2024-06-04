足球／民調：21%的德國人希望國足多些白人球員

為了製作「團結、公正和多樣」系列專題片，德廣聯旗下「西德意志電視台」授權民調機構Infratest dimap進行一次有代表性的民調。1304名隨機抽樣選取的受訪者被要求在以下選項中做出選擇：

·如果有更多白人球員入選德國國家隊，我會認為更好。

·德國國家隊現在有很多具有移民背景的球員，我認為這樣很好。

·德國國家隊目前的隊長是土耳其血統，我對此感到遺憾。

大約21%的受訪者在第一個選項下劃了對勾，65%的受訪者則反對這一說法。66%的受訪者認為，現在的國家隊中有很多有移民背景的球員是件好事。17%的受訪者對第三個選項表示贊同，67%則持拒絕態度。

西德意志電台為什麼要進行這樣的民調？

在前文提到的電視系列片中，德國前國腳阿薩莫阿（Gerald Asamoah）談到了他在足球生涯中所感受到的種族歧視：「他們對我講了很多髒話，有些詞匯，我都不想在這裡重復。N字母開頭的那個詞，我就聽到過幾千遍。這是當時的常態。」

2014年獲得過世界冠軍的球員穆斯塔菲（Shkodran Mustafi） 也回憶了當年他和隊友們被嚴密關注的經歷：「誰在一起唱國歌，誰沒有唱？誰融入了社會，誰沒有融入？對於能為德國隊效力，有沒有感恩心態？」

出征歐洲杯的德國國家隊初選陣容中，包括九名有移民背景的球員，他們分別是Antonio Rüdiger、Jonathan Tah、Waldemar Anton、Benjamin Henrichs、Ilkay Gündogan、Aleksandar Pavlovic、Leroy Sane、Jamal Musiala和Deniz Undav。

如何評估此次民調結果？

此次民調結果也許乍看起來，令許多人震驚。但細究之下，這一結果卻並不意外。五月一日的「如果本周日舉行聯邦大選」問卷調查中，有18%的受訪者表示，他們會把選票投給右翼民粹的選項黨AfD，5%的受訪者則表示會選左翼民粹的瓦根科內希特聯盟BSW。

根據政治取向的不同，對德國國足人員組成的看法也大不相同：在BSW支持者當中，38%的人主張德國國家隊應該有更多「膚色更白」的球員，而AfD支持者當中，持這一觀點的人更是多達47%。而相比之下，聯盟黨、社民黨以及綠黨的選民群體中，持這一觀點的比例則要小得多，分別是18%，14%和5%。

主張德國國家隊應當「更白」，也並非什麼新生事物，畢竟前國腳阿薩莫阿二十年前就曾有過遭受種族主義攻擊的不堪經歷。

德國國家隊如何看待此次民調？

正在Herzogenaurach歐洲杯集訓基地進行訓練的國腳基米希Joshua Kimmich表示：「來自不同國籍、不同膚色和不同宗教的人能夠歡聚一堂，足球就是一個非常好的例證。」基米希強調：「有些隊員如果離開國家隊，我會非常想念他們。」在談到上述問卷調查以及結果時，基米希說：「這完全是種族主義的做法。」

基米希說，問卷調查中提出這樣的問題，本身就愚蠢至極，效果也適得其反。這一次德國是歐洲杯的東道主，國家隊的目標「是讓全國上下齊心協力，共同努力，以取得良好成績」，「我們希望能夠得到德國所有人的支持。」

令國家隊教練納格爾斯曼Julian Nagelsmann感到氣憤的，與其說是此次民調的結果，倒不如說是此次民調本身。他在一次新聞發布會上說：「我希望，今後再也不用去讀這類混賬民調(Scheiß-Umfrage)的報導。我感到很震驚，居然會有人提這樣的問題，也竟然會有人回答這樣的問題。」

面對愈演愈烈的批評浪潮，西德意志電視台體育部主任法爾克（Karl Valks）表示：「我們的記者艾維諾（Philipp Awounou）曾聽到過這樣的說法，即球場上白皮膚的『真正』德國球員太少了。對此，我們當然不能人云亦云，所以就搞了這次民調。」

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