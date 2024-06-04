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影／世足資格賽後天登場 阿曼男足隊搭皇室專機扺台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於後天在台北田徑場舉辦，阿曼男子足球國家代表隊於今天搭乘阿曼蘇丹皇室專機抵台。記者黃仲明／攝影
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於後天在台北田徑場舉辦，阿曼男子足球國家代表隊於今天搭乘阿曼蘇丹皇室專機抵台。記者黃仲明／攝影

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於6月6日在台北田徑場舉辦，中華男子足球國家代表隊將在主場對決阿曼男子足球國家代表隊。今天（4日）下午2點04分，阿曼男子足球國家代表隊61名成員搭機抵達桃園國際機場，為禮遇這些遠到來的選手，移民署於查驗櫃臺開設專台，縮短這些選手通關的時間。

中華男子足球國家代表隊與阿曼男子足球國家代表隊曾在阿曼有過一次交手，當時由地主3比0拿下勝利，為了後天（6日）的賽事，中華男足於5月27日就前往高雄展開集訓，台灣隊長陳柏良回台全程參與集訓，其他確認參賽的旅外球員還有殷亞吉、蔡立靖、岳明峰。

據了解，由於台灣與阿曼並無直航，阿曼蘇丹特別安排皇室專機供阿曼男子足球國家代表隊使用，這架機身編號554的航機，機型為空中巴士A320-214（CJ）Prestige。專機昨晚自阿曼首都馬斯開特起飛，先到泰國曼谷中停加油，隨後再飛往桃園國際機場。

本次賽事門票已於UDN售票網發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200元，購買20張以上團體票價可享8折優惠。

阿曼男子足球國家代表隊於今天抵台。記者黃仲明／攝影
阿曼男子足球國家代表隊於今天抵台。記者黃仲明／攝影
阿曼男子足球國家代表隊於今天搭機抵台，隊員推著比賽用具入境。記者黃仲明／攝影
阿曼男子足球國家代表隊於今天搭機抵台，隊員推著比賽用具入境。記者黃仲明／攝影
阿曼男子足球國家代表隊於今天搭機抵台，隊員提領行李。記者黃仲明／攝影
阿曼男子足球國家代表隊於今天搭機抵台，隊員提領行李。記者黃仲明／攝影
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於後天在台北田徑場舉辦，阿曼男子足球國家代表隊於今天抵台。記者黃仲明／攝影
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽隊二輪將於後天在台北田徑場舉辦，阿曼男子足球國家代表隊於今天抵台。記者黃仲明／攝影

田徑 陳柏良

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