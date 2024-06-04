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印尼羽賽／奧運前最後大賽 麟洋配首輪逆轉開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」在印尼羽賽首輪逆轉勝過關。 新華社
「麟洋配」在印尼羽賽首輪逆轉勝過關。 新華社

BWF超級1000等級的印尼公開賽今天點燃戰火，取得巴黎奧運資格的混雙葉宏蔚／李佳馨和黃金男雙「麟洋配王齊麟／李洋先後上陣，葉李配首輪不敵地主組合，「麟洋配」則是上演逆轉勝，先輸一局再趕兩局力退世界排名26的馬來西亞鍾鴻健／海卡爾（Muhammad Haikal），成為第一組晉級16強的台將。

世界排名第10的麟洋配和鍾鴻健／海卡爾首度碰頭，首局拉鋸下先以18：21讓出，第二局2：2時打出6：0猛攻拉開差距，以21：16扳平局數。

決勝局雙方打得膠著，8度打成平手，麟洋配12：12時連拿2分取得優勢，15：13領先時王齊麟想發長球卻發生失誤，所幸「麟洋配」仍穩住陣腳，16：15時連拿3分拉開差距，最終在王齊麟斜線攻擊直接落在界內拿下勝利，以21：17前進第二輪。

混雙世界排名11的葉李配，今天碰世界排名18的地主組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）／格洛瑞亞（Gloria Emanuelle Widjaja），第二局沒能把握住18：16領先優勢，最終以兩個19：21敗陣，女雙宋碩芸／余芊慧則是以19：21、20：22敗給馬來西亞組合陳康樂／蒂娜（Thinaah Muralitharan），首輪止步。

印尼公開賽總獎金高達130萬美元，是7月巴黎奧運前等級最高的賽事，中華羽將精銳盡出，但3屆冠軍戴資穎因膝傷退出，無緣在印尼的「最後一舞」。

王齊麟 葉宏蔚 麟洋配

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