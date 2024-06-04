印尼羽賽／安賽龍確定退賽！中國一哥石宇奇將成新球王
丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）先前在新加坡羽球公開賽扭傷右腳踝，昨天宣布退出印尼公開賽，無緣挑戰4連霸，他下周確定離開世界球王寶座，由中國一哥石宇奇取代，這是睽違8年再度有中國男單選手登上世界第一。
安賽龍上周在新加坡公開賽闖進男單4強，但因右腳踝傷勢退賽，如今傷勢恢復不如預期，他在社群網站宣布退出印尼公開賽，「我一直盡力為印尼公開賽做好準備，但不幸的是，仍不適合參賽。我會懷念在雅加達比賽，我保證很快就會再回來。」
近3年印尼公開賽冠軍都由安賽龍拿下，他是史上第4位印尼公開賽3連霸的男單選手，前3人是1990-92年印尼阿迪（Ardy Wiranata）、2002-04年印尼陶菲克（Taufik Hidayat）及2009-11年的馬來西亞傳奇李宗偉。
現年30歲的安賽龍本季統治力不如以往，至今只奪下1冠；反觀中國石宇奇本季已奪下3座冠軍，無論他在印尼賽打得如何，都能登上世界球王，成為2016年諶龍後，首位中國羽球男單世界球王。
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