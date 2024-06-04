桌球／黃怡樺排名重返前50 奧運女團國手名額3搶1

台灣桌球老將黃怡樺靠著在WTT挑戰賽曼多薩站拿到亞軍，積分大進補，最新世界排名升至第48，一口氣前進43名，也讓巴黎奧運第3席國手之爭白熱化，而簡彤娟、李昱諄也都還有機會。

台灣桌球女團今年2月世界桌球團體錦標賽拿到巴黎奧運團體參賽資格，並自動取得2個單打席次，根據中華民國桌球協會奧運選手遴選辦法規定，將由6月18日當天公布台灣隊世界排名前3名者代表參加團體賽，至於單打則由前2名排名最佳的選手參賽。

由於陳思羽已經與林昀儒搶下混雙門票，確定是台灣女團的一員，而鄭怡靜目前女單排名第13，變動機會不大，可望再次出征奧運，意味著台灣女團只剩下1人還未底定。

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，女單前50名者，台灣就占5人，而排名第45創生涯新高的簡彤娟，僅次於鄭怡靜、陳思羽。

39歲老將黃怡樺靠著在阿根廷舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽曼多薩站闖進決賽、拿到亞軍，獲得積分280分，排名暴衝43名、來到第48，至於劉馨尹、李昱諄排名分居第50、67。

由於簡彤娟、劉馨尹在6月中之前已無其他國際賽可搶積分，其中劉馨尹已確定提前在奧運第3名國手爭奪戰出局，她昨天也在臉書發文證實此事，但她認為，能角逐、競爭奧運3號的位置，對她而言已經是種肯定。

台灣女團第3人將由簡彤娟、李昱諄、黃怡樺等人競爭，簡彤娟積分停留在495分，而李昱諄雖與黃怡樺原訂還有2站賽事，但前者積分落後較多，挑戰仍大。

至於黃怡樺積分僅差簡彤娟7分，但目前大會官網顯示，黃怡樺已退出本週克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）挑戰賽女單項目，等於只能在斯洛維尼亞比賽放手一博。

若黃怡樺能搭上奧運列車，台灣女團將重現2016年里約奧運3人組合，黃怡樺接受中央社記者訪問時表示，後面賽事一場一場打，自己沒想太多，將盡自己的努力去完成。