快訊

演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

搶到閃崩99%的波克夏A股也沒用 紐交所：交易通通無效

法網／賞對手貝果！謝淑薇混雙闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

女雙雖爆冷首輪止步，我國「世界球后」謝淑薇法網混雙持續挺進，她和澳網捧冠的波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）名列法網第7種子，台灣時間今天凌晨直落2擊退俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）／義大利瓦瓦索里（Andrea Vavassori），晉級最終8強。

台波組合一下場打得強勢，首盤連破帶保連下6局，直接賞給對手一個「貝果」；第二盤第7種子再連破對手2個發球局，儘管第3局遭到回破，仍憑藉多一次破發一路領先，最終在第2個賽末點收下勝利，以6：0、6：3前進8強。

只花52分鐘就晉級的台波組合，下戰將強碰列頭號種子的澳洲組合佩蕾絲（Ellen Perez）／伊布登（Mathew Ebden）對決。

另名法網持續挺進的台將詹皓晴，女雙和俄羅斯夥伴庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）晉級第三輪，今天將和第8種子交鋒。

法網 羅斯 謝淑薇

延伸閱讀

法網／澳網混雙冠軍合體開紅盤！謝淑薇首輪力退戰鬥民族

法網／大滿貫神話破滅！謝淑薇第二輪爆冷出局

法網／因雨延賽兩天不影響 謝淑薇／梅騰絲女雙過頭關

法網／謝淑薇想為國奪奧運獎牌 紐媒好奇只帶2球拍且沒贊助商

相關新聞

印尼羽賽／膝傷再退賽 戴資穎瞄準巴黎奧運

上周因膝傷退出新加坡公開賽，我國「一姊」戴資穎本周印尼公開賽再度退賽，無緣挑戰賽史第4冠，將目標直接放在7月底登場的巴黎...

法網／賞對手貝果！謝淑薇混雙闖8強

女雙雖爆冷首輪止步，我國「世界球后」謝淑薇法網混雙持續挺進，她和澳網捧冠的波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）名列...

法網／頂著膝傷五盤逆轉晉8強 約克維奇超越費德勒傳奇紀錄

前一輪打到凌晨3點拿下五盤勝利，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）台灣時間今天凌晨再度上演驚天...

羽球／戴資穎膝傷退出印尼羽賽 直接備戰巴黎奧運

台灣「羽球天后」戴資穎今天確定退出BWF超級1000的印尼羽球公開賽，等於她接下來出賽，就要等到巴黎奧運

世界單車日串連成年度盛會 新北18條路線活動每月出發

今為世界自行車日，新北「探索新北 一騎Come Bike」年度單車系列活動，當中匯集單車遊程、手搖車體驗、環大台北挑戰等...

NFL／酋長布局縝密 安全衛里德客串踢球

NFL新賽季將啟用新的開球規則，酋長隊特別組教練圖博（Dave Toub）也表示曾客串踢球員的安全衛里德（Justin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。