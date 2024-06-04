法網／賞對手貝果！謝淑薇混雙闖8強
女雙雖爆冷首輪止步，我國「世界球后」謝淑薇法網混雙持續挺進，她和澳網捧冠的波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）名列法網第7種子，台灣時間今天凌晨直落2擊退俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）／義大利瓦瓦索里（Andrea Vavassori），晉級最終8強。
台波組合一下場打得強勢，首盤連破帶保連下6局，直接賞給對手一個「貝果」；第二盤第7種子再連破對手2個發球局，儘管第3局遭到回破，仍憑藉多一次破發一路領先，最終在第2個賽末點收下勝利，以6：0、6：3前進8強。
只花52分鐘就晉級的台波組合，下戰將強碰列頭號種子的澳洲組合佩蕾絲（Ellen Perez）／伊布登（Mathew Ebden）對決。
另名法網持續挺進的台將詹皓晴，女雙和俄羅斯夥伴庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）晉級第三輪，今天將和第8種子交鋒。
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