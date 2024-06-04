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法網／頂著膝傷五盤逆轉晉8強 約克維奇超越費德勒傳奇紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

前一輪打到凌晨3點拿下五盤勝利，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）台灣時間今天凌晨再度上演驚天逆轉，這次還是帶著膝傷拍下阿根廷塞倫多羅（Francisco Cerundolo），在4小時又39分鐘激戰中以6：1、5：7、3：6、7：5、6：3搶下8強門票，大滿貫370勝一併到手，正式超越「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），成為史上大滿貫勝場最多選手。

連兩盤都是五盤逆轉勝，約克維奇接受場中訪問時特別和球迷喊話，「再一次，非常感謝你們，這場勝利是屬於你們的勝利。」

這是小約首度和塞倫多萬交手，儘管前一役打滿五盤、激戰到巴黎凌晨3點07分，小約首盤不見疲態，但第二盤卻扭到膝蓋，不但喊了醫療暫停，第二盤和第三盤跑動明顯受影響，但他卻在盤數1：2落後，第四盤2：4劣勢下再度展現韌性，後來居上完成再一次驚天逆轉。

小約提到，傷勢確實影響伸手，前兩盤甚至不想待在網前太久，「每次他突然放小球，或是改變線路，我跑動都感覺不太舒服。」

「在某個時刻，我不知道，誠實的說，我不知道還能不能繼續比賽，或是會發生什麼事。」最終小約戰勝自己和對手，第四盤關鍵破發先讓他4：4扳平戰局，最終奪下五盤勝利，迎接生涯第370場大滿貫勝場，超越費德勒成為網壇第一人，離法網連霸也再進一步。

Roger Federer 約克維奇 費德勒

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