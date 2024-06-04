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足球／姆巴佩加盟皇馬簽約5年 據傳每年入袋3500萬歐元

中央社／ 馬德里3日綜合外電報導
法國籍前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）已簽下一份為期5年的合約，從他原本效力的巴黎聖傑曼轉會至皇家馬德里。（美聯社） 美國聯合通訊社
法國籍前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）已簽下一份為期5年的合約，從他原本效力的巴黎聖傑曼轉會至皇家馬德里。（美聯社） 美國聯合通訊社

西班牙足球勁旅皇家馬德里今天宣布，法國籍前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）已簽下一份為期5年的合約，從他原本效力的巴黎聖傑曼轉會至皇家馬德里。

法新社報導，皇家馬德里發布聲明表示：「皇馬已經就這位球員未來5個賽季效力球隊一事達成協議。」

現年25歲的姆巴佩於社群媒體發文說，這件事情是「夢想成真…沒有人能了解我現在有多興奮」。

根據西班牙媒體報導，他每個球季將入袋3500萬歐元（約新台幣12億3200萬元）。

姆巴佩今年2月口頭同意轉會皇馬，然後於5月宣布他會在賽季結束後離開法甲球隊巴黎聖傑曼。

皇馬剛於本月1日以2比0擊敗德國勁旅多特蒙德，是隊史第15度在歐洲冠軍聯賽封王。

姆巴佩曾幫助法國男足隊贏得2018年世界盃足球賽冠軍，且他從2017年加盟巴黎聖傑曼至今，攻入隊史最多的256顆進球。

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