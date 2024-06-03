印尼羽賽／膝傷再退賽 戴資穎瞄準巴黎奧運
上周因膝傷退出新加坡公開賽，我國「一姊」戴資穎本周印尼公開賽再度退賽，無緣挑戰賽史第4冠，將目標直接放在7月底登場的巴黎奧運。
小戴本季4場比賽至少都打進4強，但最近一場全英公開賽4強止步後就進入養傷階段，3月出席記者會時透露膝蓋狀況在回國時「不太理想」，接續亞錦賽雖參賽，但受膝傷影響，第二輪止步，湯優盃也只打了一場比賽。
巴黎奧運前，小戴原本打算參加BWF超級750系列的新加坡公開賽和明天登場的BWF超級1000印尼公開賽，但新加坡站開打前透過社群平台宣布，考量考量傷勢狀況，決定退出今年賽事，當時父親戴楠凱表示，印尼站是否如期參賽還要評估，如今確定再退賽。
印尼公開賽小戴原本列第4種子，她也是賽會2016年、18年和22年的冠軍，因傷無緣在印尼的「最後一舞」，如魔術師般的場上英姿將直接在巴黎登場。
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