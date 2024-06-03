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羽球／戴資穎膝傷退出印尼羽賽 直接備戰巴黎奧運

中央社／ 台北3日電
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供）
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供）

台灣「羽球天后」戴資穎今天確定退出BWF超級1000的印尼羽球公開賽，等於她接下來出賽，就要等到巴黎奧運。

目前女單世界排名第4的戴資穎，因為受到膝傷困擾，原本預計參加5月底的世界羽球總會（BWF）超級750新加坡羽球公開賽，以及本週超級1000的印尼羽球公開賽，但由於膝傷未癒，戴資穎深思後決定2場都退賽，好好治療傷勢。

印尼羽球公開賽號稱全球最難征服的主場，但戴資穎生涯曾分別在2016、2018、2022年3度摘下女單金盃，在賽史上僅次於印尼王蓮香的5次、中國李玲蔚的4次。

戴資穎低調表示，接下來會好好準備奧運，也會積極治療傷勢。

根據BWF最新更新的女單籤表，戴資穎名字確實已經沒有在名單當中，另外台灣還有白馭珀、宋碩芸、許玟琪等3人應戰。

戴資穎 羽球 許玟琪

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