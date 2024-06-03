世界單車日串連成年度盛會 新北18條路線活動每月出發

今為世界自行車日，新北「探索新北 一騎Come Bike」年度單車系列活動，當中匯集單車遊程、手搖車體驗、環大台北挑戰等三大活動，共18條路線，在下半年每月出發，民眾沿路體驗生態與美景的「邊運動邊旅行」；體育局表示，未來將成年度活動，要讓民眾全年都每月一騎。

體育局升格前即安排多項「單車快樂遊」活動，但過往場次少，約略10場個別舉辦，集在3至8月中每月2場左右，有些民眾不知道或沒注意到，可能也因為偶爾參加而無法養成騎乘運動習慣，久而久之也失去熱情。

體育局今舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動，讓民眾全年體驗不同等級系列單車行旅。

副市長劉和然表示，「Come Bike」有日文乾杯諧音之意，邀請大家一起騎車，用單車暢遊新北市29區風景名勝，四大主題中有快樂遊、爬坡、雙遊、越野等共14場次；身障者也能以手搖車旅遊新北，3場次體驗都會、北海岸及東北角；最後是環大台北自行車挑戰，路線橫跨新北15個行政區，距離分100K及160K二種，長距離征戰高度200公尺爬坡的試煉，非常具有挑戰性。

林彥君分享，懷孕前曾經造訪過燦光寮古道和烏來內洞，兩條越野路線非常推薦喜愛挑戰自我的民眾參加，而現在有小孩後，也常常全家到新月橋、陽光橋等路線，適合闔家暢遊，接下來也想趁夏日季節，帶小孩到坪林騎車親近大自然生態。