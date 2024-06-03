快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界單車日串連成年度盛會 新北18條路線活動每月出發

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
過去環大台北自行車挑戰活動，吸引不少民眾參與。圖／中華民國自行車騎士協會提供
過去環大台北自行車挑戰活動，吸引不少民眾參與。圖／中華民國自行車騎士協會提供

今為世界自行車日，新北「探索新北 一騎Come Bike」年度單車系列活動，當中匯集單車遊程、手搖車體驗、環大台北挑戰等三大活動，共18條路線，在下半年每月出發，民眾沿路體驗生態與美景的「邊運動邊旅行」；體育局表示，未來將成年度活動，要讓民眾全年都每月一騎。

體育局升格前即安排多項「單車快樂遊」活動，但過往場次少，約略10場個別舉辦，集在3至8月中每月2場左右，有些民眾不知道或沒注意到，可能也因為偶爾參加而無法養成騎乘運動習慣，久而久之也失去熱情。

體育局今舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動，讓民眾全年體驗不同等級系列單車行旅。

副市長劉和然表示，「Come Bike」有日文乾杯諧音之意，邀請大家一起騎車，用單車暢遊新北市29區風景名勝，四大主題中有快樂遊、爬坡、雙遊、越野等共14場次；身障者也能以手搖車旅遊新北，3場次體驗都會、北海岸及東北角；最後是環大台北自行車挑戰，路線橫跨新北15個行政區，距離分100K及160K二種，長距離征戰高度200公尺爬坡的試煉，非常具有挑戰性。

林彥君分享，懷孕前曾經造訪過燦光寮古道和烏來內洞，兩條越野路線非常推薦喜愛挑戰自我的民眾參加，而現在有小孩後，也常常全家到新月橋、陽光橋等路線，適合闔家暢遊，接下來也想趁夏日季節，帶小孩到坪林騎車親近大自然生態。

體育局補充，「邊運動邊旅行」是國內外觀光旅遊新型態，新北擁有超過680公里自行車道，適合邊騎車邊玩的運動旅遊。「一騎Come Bike」單車快樂遊、「轉Bike為勝」手搖車體驗將於6月5日中午12時開放報名；「終極Bike客」則於7月3日中午12時開放報名。

「轉Bike為勝」讓身障者也能以手搖車旅遊新北，今年推3場次體驗都會、北海岸及東北角風情。圖／新北體育局提供
「轉Bike為勝」讓身障者也能以手搖車旅遊新北，今年推3場次體驗都會、北海岸及東北角風情。圖／新北體育局提供
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，藝人林彥君（151）（左）介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，藝人林彥君（151）（左）介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影
今為世界自行車日，新北體育局舉辦「探索新北 一騎Come Bike」活動，將過往單車遊程路線串連成18條路線的年度活動盛典，副市長劉和然也邀請熱衷自行車運動的藝人林彥君（151）共同介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」三大自行車活動。記者李成蔭／攝影

延伸閱讀

新北市長接班人選 侯友宜：國民黨不乏人才

接班人呼之欲出？侯友宜曝最重要條件「不是一下子跳進來就能懂」

卸任後選黨主席、陪家人、出國旅遊？ 侯友宜選了其中2項

板殯改建或遷移 新北副市長劉和然坦言難達共識

相關新聞

羽球／世界排名出爐！戴資穎仍居第4 與山口茜距離拉開

南韓球后安洗瑩在新加坡羽球公開賽封后，收下本季第3座冠軍，羽球媒體《Statminton》公布本周最新世界排名，戴資穎仍位居女單第4，拉開與日本山口茜的距離。 戴資穎因傷退出新加坡羽球公開賽，挑

體操／世界盃柯柏挑戰賽 唐嘉鴻難度6.8生涯最高分摘金

「亞洲貓王」唐嘉鴻2日在斯洛維尼亞港都柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽，再度於單槓決賽挑戰6.8的難度分，寫下生涯新高的15....

世界單車日串連成年度盛會 新北18條路線活動每月出發

今為世界自行車日，新北「探索新北 一騎Come Bike」年度單車系列活動，當中匯集單車遊程、手搖車體驗、環大台北挑戰等...

NFL／酋長布局縝密 安全衛里德客串踢球

NFL新賽季將啟用新的開球規則，酋長隊特別組教練圖博（Dave Toub）也表示曾客串踢球員的安全衛里德（Justin...

法網／逆轉地主奪大滿貫11連勝 辛納登球王再進一步

延續澳網奪冠的連勝氣勢，義大利名將辛納（Jannik Sinner）在法網第4輪上演逆轉勝，以2：6、6：3、6：2、6...

WTT挑戰賽／黃怡樺冠軍戰不敵日本 台奧運女團名額4搶1

在阿根廷舉行的WTT曼多薩挑戰賽，台灣女單老將黃怡樺一路殺進今天的冠軍戰，可惜以8比11、9比11、11比9、3比11、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。