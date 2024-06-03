法網／逆轉地主奪大滿貫11連勝 辛納登球王再進一步

延續澳網奪冠的連勝氣勢，義大利名將辛納（Jannik Sinner）在法網第4輪上演逆轉勝，以2：6、6：3、6：2、6：1力退「地主希望」穆德（Corentin Moutet），8強門票到手。

穆德世界排名79，但身為地主選手，中央球場壓軸登場獲得球迷大力支持，他首盤也連下5局，第6局還先取得40：15的兩個盤末點機會，只差1分就賞給世界排名第2的辛納「貝果」，第二盤又率先破發，氣勢正好。

辛納在先被破發下甦醒，接續3盤只再失掉6局，最終在2小時又41分鐘後迎接勝利，大滿貫11連勝到手，8強將和保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）對陣。

「這對我是非常辛苦的一場，我認為他第一盤打得非常、非常好。」辛納接受場中訪問時提到，第一盤自己其實也有些機會，但對手發揮更出色，自己只能再去適應，「他在法網有很不可思議的表現，這裡的氣氛總是很棒。」

「他的球風和我大部分對手不同，所以對我來說很難打，他也是左撇子，你和左撇子選手對陣機會沒那麼多，所以我很開心能進入下一輪。」辛納說。

台灣時間今天凌晨的勝場也是辛納今年第32場巡迴賽勝利，持續威脅塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的世界第一身分；尋求法網衛冕的小約至少要打進決賽才能保住球王寶座，但若辛納也打進決賽，就會成為新科球王。