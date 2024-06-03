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法網／約克維奇打到凌晨3點太瘋狂 小蠻牛、球后「聲援」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
37歲球王約克維奇在法網第3輪一路殺到凌晨3點才苦戰獲勝，讓許多好手聲援，認為如此情況必須改善。 歐洲新聞圖片社
37歲球王約克維奇在法網第3輪一路殺到凌晨3點才苦戰獲勝，讓許多好手聲援，認為如此情況必須改善。 歐洲新聞圖片社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在法網第3輪上演超級戲劇逆轉勝，耗時將近4個半小時的5盤馬拉松大戰力退列30種子的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），但比賽結束時，巴黎當地已經是凌晨3點，讓許多好手聲援，認為如此情況必須改善。

美國新星高芙（Coco Gauff）認為打到凌晨3點對選手「不健康」，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）也說，太晚進行賽程，對身體恢復難度很高。

「如果能早點打完，所有事情都會比較好。夜間賽程是既定事實，所以我們無法改變，只能盡可能去適應。」晉級8強的阿爾卡拉斯說。

尋求法網3連霸的女單「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）也說，選手必須適應在任何時刻上場，但太晚的賽程的確不容易，且比賽結束後也不可能在1小時後就入睡。

斯威雅蒂婉轉說，比賽時程並非球員能決定，必須去適應，但球員的工作並非賽末點後就結束了，「我一直是那個想要早點開始比賽的人，而且我不知道如果球迷如果明天要工作，然後看到一場凌晨兩點或三點才結束的比賽。」

斯威雅蒂 法網 阿爾卡拉斯

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