LPGA／美國女子高爾夫公開賽 徐薇淩並列第24名

LPGA年度5大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天進行最終回合，台灣唯一晉級女將徐薇淩繳出72桿，以4天高於標準7桿的287桿、並列第24名作收。

徐薇淩今天在最終回合稍稍回穩，從第1洞出發的她，前9洞抓1博蒂、吞1柏忌，轉場後再抓1博蒂但吞了3柏忌，總計單日繳出高於標準2桿的72桿。

美國女子公開賽向來以球場難度高聞名，今天4回合結束，晉級的75名選手中，僅2人繳出總桿數低於標準桿的成績，而排在第75名的球員更繳出高於標準22桿的桿數。

今年美國女子高爾夫公開賽總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.9億元），台灣共有5人通過資格賽後取得參賽門票，但打完前2回合後僅徐薇淩晉級。這也是徐薇淩生涯第8次參加美國女子公開賽，過去最佳成績是2018年的並列第5名。

最終冠軍為日本選手笹生優花，以低於標準4桿的276桿後來居上奪冠。笹生優花的爸爸是日本人、媽媽是菲律賓人，從8歲開始打球，2018年還替菲律賓拿下亞運高爾夫金牌，但在2021年選擇入籍日本，這也是她繼2021年後，第2次拿下美國女子公開賽金盃。