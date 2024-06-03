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羽球／世界排名出爐！戴資穎仍居第4與山口茜距離拉開

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羽球／世界排名出爐！戴資穎仍居第4 與山口茜距離拉開

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）
戴資穎。（圖／Badminton Photo提供／資料照）

南韓球后安洗瑩在新加坡羽球公開賽封后，收下本季第3座冠軍，羽球媒體《Statminton》公布本周最新世界排名，戴資穎仍位居女單第4，拉開與日本山口茜的距離。

戴資穎因傷退出新加坡羽球公開賽，挑戰賽史第3冠失敗，下周積分持平9萬2221分，世界排名仍是第4，排名第5的山口茜8強被淘汰，失去2023年新加坡公開賽亞軍積分，從8萬9357分跌到8萬6607分，落後小戴5614分。

安洗瑩以11萬1417分穩居第一，中國陳雨菲位居第2，西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）排第3，6至7名依序是中國王祉怡、韓悅、何冰嬌、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和華裔美籍張蓓雯。

我國女將許玟琪和白馭珀都止步16強，排名皆上升2名，分別位在第26及28名，宋碩芸則是維持第31。

戴資穎

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