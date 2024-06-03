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PGA／另類紀錄！76歲桿弟跌倒 潘政琮加拿大決賽輪換3桿弟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘政琮在加拿大公開賽決賽輪共有4位不同桿弟為他揹球袋，創下另類紀錄。 路透資料照
潘政琮在加拿大公開賽決賽輪共有4位不同桿弟為他揹球袋，創下另類紀錄。 路透資料照

我國旅美高球好手潘政琮的照片今天躍上美國《Yahoo》運動首頁，他在加拿大公開賽決賽輪共有4位不同桿弟為他揹球袋，創下另類紀錄。

最先為小潘揹球袋的是PGA之名球僮、蓄有白鬍的「鬍鬚」考恩（Mike Cowan），高齡76歲的他早從1976年就開始擔任桿弟，1996年開始和「老虎」伍茲（Tiger Woods）合作，1997年伍茲奪下名人賽時就是考恩為他揹球袋；考恩之後和美國好手佛里克（Jim Furyk）合作25年，今年初才分道揚鑣。

潘政琮加拿大公開賽和考恩合作，順利躍過晉級線，但今天決賽輪第3洞卻在球道上滑倒，治療後雖沒嚴重傷勢，卻也沒辦法陪小潘繼續後續賽程。

第一位取代考恩角色的是一位當地球迷，根據外媒報導，這名自稱「高球痴」的球迷叫愛默生（Paul Emerson），考恩跌倒時就在小潘組附近，立刻伸出援手；第5洞時桿弟服務團隊派出另名桿弟接手，小潘團隊後9洞時找來里德爾（Al Riddell），里德爾成為小潘決賽輪第4位桿弟。

第12洞射下老鷹的小潘，最終繳出3鳥、1鷹、4柏忌表現，單輪69（-1）桿，總桿數277（-3）桿並列35名完賽，蘇格藍選手麥金泰爾（Robert MacIntyre）以264（-16）桿帶走冠軍。

「高球痴」球迷愛默生緊急支援當潘政琮桿弟。 美聯社
「高球痴」球迷愛默生緊急支援當潘政琮桿弟。 美聯社

潘政琮

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