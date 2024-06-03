拳擊／備戰期「太煎熬」 黃筱雯奪巴黎奧運門票

東京奧運打下我國第一面奧運拳擊獎牌的黃筱雯，昨天把握住前進巴黎奧運的機會，她在第二次世界區資格賽打進女子五十四公斤級四強，奧運門票到手，她喜極而泣，教練劉宗泰也直呼備戰期「太煎熬」。

黃筱雯去年杭州亞運和今年第一次世界區資格賽都錯過巴黎奧運門票，泰國曼谷進行的第二次世界區資格賽成最後機會。她頂住壓力，首輪四比一擊退墨西哥選手巴札杜娃，第二輪打下丹麥選手摩坦森，昨天關鍵八強賽面對蒙特內哥羅對手高耶科維奇再取得裁判青睞，以五比○出線，巴黎奧運門票終於到手。

劉宗泰感慨說，爭取資格期間太想拿到資格，導致實力未完全發揮到位，「但筱雯原本的水平就在那裡，也辛苦選手，撐過去了。」

黃筱雯搶下巴黎奧運資格後，東京奧運拳擊「四金釵」林郁婷、吳詩儀、陳念琴和黃筱雯都再度連莊奧運國手，加上杭州亞運搶下奧運資格的男將賴主恩和甘家葳，中華拳擊隊有六名選手前進巴黎，創下隊史紀錄。

劉宗泰也將帶著「阿甘」甘家葳初登五環殿堂，奧運前預計到日本或南韓移地訓練。