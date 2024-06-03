聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／備戰期「太煎熬」 黃筱雯奪巴黎奧運門票

聯合報／ 記者曾思儒／台北─曼谷電話訪問
黃筱雯(左)取得巴黎奧運資格。中華民國拳擊協會臉書
黃筱雯(左)取得巴黎奧運資格。中華民國拳擊協會臉書

東京奧運打下我國第一面奧運拳擊獎牌的黃筱雯，昨天把握住前進巴黎奧運的機會，她在第二次世界區資格賽打進女子五十四公斤級四強，奧運門票到手，她喜極而泣，教練劉宗泰也直呼備戰期「太煎熬」。

黃筱雯去年杭州亞運和今年第一次世界區資格賽都錯過巴黎奧運門票，泰國曼谷進行的第二次世界區資格賽成最後機會。她頂住壓力，首輪四比一擊退墨西哥選手巴札杜娃，第二輪打下丹麥選手摩坦森，昨天關鍵八強賽面對蒙特內哥羅對手高耶科維奇再取得裁判青睞，以五比○出線，巴黎奧運門票終於到手。

劉宗泰感慨說，爭取資格期間太想拿到資格，導致實力未完全發揮到位，「但筱雯原本的水平就在那裡，也辛苦選手，撐過去了。」

黃筱雯搶下巴黎奧運資格後，東京奧運拳擊「四金釵」林郁婷吳詩儀陳念琴和黃筱雯都再度連莊奧運國手，加上杭州亞運搶下奧運資格的男將賴主恩甘家葳，中華拳擊隊有六名選手前進巴黎，創下隊史紀錄。

劉宗泰也將帶著「阿甘」甘家葳初登五環殿堂，奧運前預計到日本或南韓移地訓練。

吳詩儀 巴黎奧運 教練 東京奧運 林郁婷 甘家葳 賴主恩 陳念琴 黃筱雯

延伸閱讀

巴黎奧運／黃筱雯吊車尾取得拳擊席次 15項50席看中華隊選手名單(不斷更新)

拳擊／完勝對手！黃筱雯吊車尾搶下巴黎奧運門票

拳擊／黃筱雯重擊丹麥選手裁定獲勝 距奧運門票差一勝

拳擊／奧運資格賽郭怡萱首戰落敗 黃筱雯成最後希望

相關新聞

拳擊／備戰期「太煎熬」 黃筱雯奪巴黎奧運門票

東京奧運打下我國第一面奧運拳擊獎牌的黃筱雯，昨天把握住前進巴黎奧運的機會，她在第二次世界區資格賽打進女子五十四公斤級四強...

網球／補進會內賽奪冠！曾俊欣義大利一盤未失登頂重當一哥

我國「夜市球王」曾俊欣赴義大利參加ATP挑戰賽維琴察站，最後一刻才補進會內賽名單，但一路過關斬將，今天決賽再以6：3、6...

田徑／200公尺摘銅 最速男楊俊瀚：沒能留金有點難過

我國「最速男」楊俊瀚今天在2024台灣國際田徑公開賽兩度登場，下午預賽和東京奧運男子200公尺金牌、加拿大田徑名將德格拉...

田徑／1公分之差！林昱堂退日將為地主留金

去年亞錦賽飛出8公尺40男子跳遠全國紀錄的林昱堂，今天在風雨交加的台北田徑場留下金牌，他2024台灣國際田徑公開賽第三跳...

擊劍／世界中等學校運動會代表隊選拔 李讓等6人獲選國手

2024世界中等學校運動會擊劍代表隊選拔，於2日在具有國際級場地的台北市立中正高中舉辦。 選拔項目及員額男子銳劍2名、女子鈍劍2名、女子鋭劍1名、男子鈍劍1名，其中競爭激烈的男子鋭劍組，符合選拔資格

田徑／東奧金牌飆速 德格拉斯輕鬆破最速男紀錄

東京奧運男子200公尺金牌、加拿大田徑名將德格拉斯（Andre De Grasse），二度來台飆速，今天和我國「最速男」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。