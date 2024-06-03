桌球／鄭先知退賽急奔歐洲 無緣WTT挑戰賽女雙冠軍有憾

中央社／ 台北2日電
女桌選手鄭先知。圖／國泰金提供
女桌選手鄭先知。圖／國泰金提供

台灣桌球選手鄭先知原先有機會與簡彤娟挑戰國際賽合拍首冠，但因必須趕赴克羅埃西亞參賽，只能退出世界桌球職業大聯盟（WTT）曼多薩挑戰賽女雙冠軍賽，讓鄭先知感到很遺憾。

台灣女雙組合簡彤娟與鄭先知這組「一左一右」搭配，儘管並非彼此固定搭檔，卻連2週打出驚奇，繼前一站在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）挑戰賽獲得女雙亞軍，這次在阿根廷曼多薩（Mendoza）挑戰賽再度挺進決賽，對手將是日本組合森櫻與長崎美柚。

由於克羅埃西亞薩格勒布（Zagreb）挑戰賽明天開打在即，已報名單打賽事的鄭先知接受中央社記者訪問時表示，為避免因無故缺席、被扣除積分，只能選擇退出女雙冠軍戰，「我覺得很遺憾，但沒有辦法，到最後一刻才做出這個決定。」

鄭先知接獲通知後，僅剩半小時可以收行李，趕赴機場後才確定開票成功，她指出，由於位處南美洲，以她臨時改機票轉飛歐洲為例，至少得轉機3次，只能選擇放棄這站雙打賽事，同時也感謝中華民國桌球協會持續與克羅埃西亞桌協、旅行社協調。

對於搭檔鄭先知退賽，這次曼多薩挑戰賽確定以亞軍作收，簡彤娟也大方給予祝福，希望鄭先知後續比賽順利。

挑戰賽 簡彤娟 鄭先知

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